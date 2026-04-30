將軍澳大媽「零消費」霸茶飲店座位！懶理付費顧客：理得你有無人

香港不少餐廳或店舖均禁止客人自攜外來食品入內，但類似事件卻時有發生！有將軍澳街坊在網上群組公審，指原先坐在連鎖茶飲店座位，並已購買飲品等候朋友，其間有大媽上前搶走椅子，上前制止卻被怒嗆「我理得你有無人」，故斥對方行為無恥。



有網民不齒大媽行為，「真係幾乞人憎」、「阻住真正幫襯嘅客人」，亦有人覺得店舖都有責任保障顧客利益，「無消費就唔畀入，咁簡單都做唔到」、「唔做啲嘢趕走呢班人，咪只會搞到自己生意差」。



有將軍澳街坊公審，指在連鎖茶飲店購買飲品，並坐在座位等候朋友，其間被大媽強行搶走椅子。（示意圖，非涉事店舖／梁鵬威攝）

將軍澳大媽無幫襯 強佔茶飲店座位：理得你有無人

該街坊在facebook群組「將軍澳主場」發帖公審，指日前到新都城中心2期、光顧內地著名連鎖茶飲店霸王茶姬，當時坐在霸王茶姬於商場中央設置的座位等候朋友，並已購買飲品擺放餐桌上，及後有數名大媽在未有購買店內任何飲品情況下，強行搶走她預留給朋友的椅子，她見狀即時向大媽們表示「有人」，卻被對方回覆「我理得你有無人」。樓主當場和她們爭論，但形容眾人充耳不聞「扮聽唔到」，甚至被其他在場人士勸喻「你後生，唔好同啲阿婆一般見識」。

大媽霸佔店內座位 玩電話兼瞓晏覺

根據樓主闡述和其上傳照片可見，至少有4名大媽坐在霸王茶姬座位，將環保購物袋，以及不屬於店內的罐裝咖啡放在餐桌上，有人手持電話和「瞓晏覺」。樓主不滿被眾人強行搶走椅子，故拍下照片斥「點解可以無恥到為咗一班人要一齊坐，人哋明明話張椅係有人都要搶走」，又質疑「點解茶姬本身或管理處唔正視問題呢」，並表示已就事件發送電郵向霸王茶姬客服反映。

4名大媽坐在霸王茶姬座位，將環保購物袋，以及不屬於店內的罐裝咖啡放在餐桌上。（facebook「將軍澳主場」圖片）

網民斥大媽無恥：阻住真正幫襯嘅客人

許多網民都覺得大媽們行為離譜，「人無恥便無敵」、「真係幾乞人憎」、「呢間茶姬行過見親多數係喺度凉冷氣無幫襯（嘅人）」、「唔該認返自己老竇老X，叫佢哋留喺屋企，唔好出嚟阻住真正幫襯嘅客人」，認為樓主當時應向店內職員反映，「你想坐嘅同職員講，佢哋會處理」。

網民：店舖不應縱容無光顧人士霸佔座位損營業

另有留言覺得，店舖不應縱容未有光顧人士霸佔店內座位的行為，「無消費就唔俾入，咁簡單都做唔到」、「舖頭都唔出聲」、「如舖頭職員唔詐型，無人可以理到喎」、「唔做啲嘢趕走呢班人，會搞到自己生意差」。

（facebook「將軍澳主場」）