誰會在危難中拯救你？7條超準心測秒揭「能與你共患難的他」

生活中很多人都是可以共享福，卻不能夠共患難的。



所以別輕易對別人掏心掏肺的，因為當你需要對方時，未必能夠得到回應。當然了，若是遇到了對的戀人或是對的朋友，就不用有那麼多的顧慮了。那麼誰會是在危難中拯救你的人呢？快來測一測吧！

生活中很多人都是可以共享福，卻不能夠共患難的。示意圖（《好先生》劇照）

1. 你賺到的工資，都會上交給自己的父母嗎？

會的→2

不會→3



2. 你最近是否有萌生出跳槽的想法呢？

有的→4

沒有→3



3. 遇到困難，你都是自己想辦法解決還是尋求幫助呢？

自己解決→4

尋求幫助→5



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4. 如果有時間出遊，你想要到哪裏旅遊呢？

周邊城市→6

長線旅遊→5



5. 遇到開心的事情，你會第一時間跟朋友分享嗎？

不會→A

會的→6



6. 你對自己的未來，是否經常會感覺到焦慮呢？

不會→D

會的→7



7. 你覺得自己是做事麻利還是磨蹭的人呢？

磨蹭→B

麻利→C



答案解析：

A. 你的愛人會在危難中拯救你

你對另一半特別的貼心，總是噓寒問暖，恨不得把對方捧在手心裏呵護。只要是對方想要的，那麼哪怕是給他摘取天上的星星，你都願意。別人眼中的你跟愛人，就是幸福恩愛的一對。所以當你處於危難之際，對方依然會對你不離不棄的，始終守護在你的身邊給你幫助。

B. 你的朋友會在危難中拯救你

你對待朋友，真的是相當的仗義。因為每次朋友遇到麻煩，你都是兩肋插刀，毫不遲疑。在你看來，朋友的事就是自己的事，所以每次你都會為朋友出頭，從未有過抱怨。你的這種正義感會讓你結交到很多好朋友，因此當你處於危難之際，會有許多朋友對你伸出援助之手的。

C. 你的同事會在危難中拯救你

你在職場中是特別熱心腸的一個人，每次你早早的完成了自己的工作後，還能夠抽出時間來幫忙同事。若是有人想要跟你換班，你也都是欣然答應。因為你很懂得換位思考，你覺得別人是迫不得已才跟自己開口，因此自己能幫就會盡量幫。所以當你處於危難之際，同事一定不會坐視不理的。

D. 你的鄰居會在危難中拯救你

你一直都認為，遠親不如近鄰。所以平日裏你會很用心的去經營自己跟鄰居的關係，有什麼好東西都會跟對方分享。甚至於平常自己遇到什麼煩心事，也會找鄰居傾訴或是尋求幫助。鄰里的關係讓你們走得很親近，因此當你在危難之際，鄰居會把你的事當成自己的事，會給你很大的助力。

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