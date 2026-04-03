杭州金匠壽司大老鼠竄過迴轉帶！食客嚇呆拍片公審　店家回應致歉

食肆除了食物質素，環境衛生也十分重要。有網民在網上發布影片，拍到杭州金匠壽司的迴轉壽司運送帶旁，有隻大老鼠跑過，畫面相當嚇人，引來網民熱議，「迴轉壽鼠」、「那是大廚在巡場」。



金匠壽司事後發出聲明，「我司杭州濱江寶龍城店發生一起老鼠從外郭突然闖入店舖的突發事件，給在場顧客帶來了極大的不安與恐懼。對此，我們向所有因此受到驚嚇、感到不適的顧客，致以最誠摯的歉意」。



影片拍到有老鼠闖入壽司的運送帶。（Threads@kenny1975419）

影片拍到有老鼠闖入壽司的運送帶。（Threads@kenny1975419）

老鼠快速在壽司運送帶旁邊跑過。（Threads@kenny1975419）

有網民在Threads上發片，在迴轉壽司的食物運送帶上放滿一碟碟正等候被挑選的壽司，壽司蓋上有透明蓋子，但見有隻成年大老鼠突然在運送帶上的壽司旁邊快速竄過，揶揄是「員工特別通道」。

大老鼠在迴轉壽司運送帶跑過

影片引來網民熱議，批評離譜，「迴鼠壽司」、「迴轉壽鼠」、「大廚差一分鐘就遲到要扣獎金了」、「那是大廚在巡場」。

金匠壽司事後發聲明，向受影響顧客致歉，表示已採取清潔改善措施。（Threads@kenny1975419）

金匠壽司發聲明致歉

金匠壽司事後發聲明，向顧客致歉，「我司杭州濱江寶龍城店發生一起老鼠從外郭突然闖入店舖的突發事件，給在場顧客帶來了極大的不安與恐懼。對此，我們向所有因此受到驚嚇、感到不適的顧客，致以最誠摯的歉意」。

聲明續說，「接到店舖反饋後，我司高度重視，第一時間調取店內監控核實情況，並已聯系專業清潔公司開展現場全面勘查」，而此次突發事件暴露店舖在環境細節管理上仍存有漏洞，已採取4項措施應對：

1.當日所有食材全部廢棄

2.對正在用餐的顧客進行免單

3.該門店即日起暫停營業,開長仕方位深度清潔與消毒，徹底排查所有隱患

4.第一時間聯繫當地市場監督管環部門，如實反饋事件經過並提供相關視頻證據

