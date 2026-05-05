五一黃金周連續5日長假期，不少旅客選擇到香港遊覽，甚至行山郊遊。不過有男生在網上發文公審，顯示有內地旅客來港旅遊兼露營，疑擅拿起麥理浩徑的路牌打卡，並稱「這才是我要的遊客照」，被質疑是破壞公物，引來網民批評，「為什麼能沒水準到這個程度？」，又揶揄「麥理浩劫」。



當事人見事件愈演愈烈，在帖文留言解釋她們到達時看到牌子已經呈現「掉下來的狀態」，她和友人只是「隨手拿起來拍個照」，強調她們並沒有破壞公物，《香港01》記者目前在小紅書和抖音等社交平台帳號都無法找到相關帖文，相信當事人已將帳號設為私人，並已刪除帖文。



不過網民對於事主解釋明顯「不收貨」，語帶嘲諷質疑「其實那個牌子牢牢地焊在杆子上，是不可能自己掉下來的，怎麼會突然變成掉下去的狀態，好難猜啊」。



有內地遊客來港旅遊兼露營，擅自拿着麥理浩徑路牌打卡，引來網民斥其破壞公物。（「threads@laiao99920」圖片）

小紅書女擅持麥理浩徑路牌「打卡」被質疑破壞公物

有男生在社交平台帳號「laiao99920」貼相公審。從樓主截圖顯示，有內地女生在小紅書帳號發帖，分享五一假期來港旅遊照片，相中見她穿着運動服裝，揹着露營用品到西貢麥理浩徑，並以雙手捧着麥理浩徑路牌打卡，配以「這才是我要的遊客照」字句，被質疑擅自拆下路牌只為拍照。

內地女生雙手捧着麥理浩徑路牌打卡拍照，配以「這才是我要的遊客照」字句。（「threads@laiao99920」圖片）

麥理浩徑路牌非首次被拆走？

樓主及後在留言區補充，貼出其他遊客來港時，曾表示麥理浩徑路牌被人拆下不知所終，亦有遊人將全身力氣壓在麥理浩徑指示牌、在上方做出劈腿動作，因而批評「這種事情已經不是第一次了」、「麥理浩徑的標識牌不是被偷，就是被各種拆」，對以上行為感不忿。

網民狠批小紅書女破壞公物

事件引來本地網民紛紛批評涉事女子破壞公物，「麥理浩劫」、「為什麼能沒水準到這個程度？」、「捱得過颱風，都捱唔過五一」、「為咗影相向朋友圈交代可以去到幾盡」。另有人揶揄，「物理好勁」、「政府應該改用石頭做路牌」。

涉事女生解釋，「麥理浩徑那個牌子當時我們去了已經時掉下來的狀態，我們只是隨手拿起來拍個照」，澄清她絕對沒有破壞公物。（threads圖片）

涉事女生解釋，「麥理浩徑那個牌子當時我們去了已經時掉下來的狀態，我們只是隨手拿起來拍個照」，澄清她絕對沒有破壞公物的行為。（threads圖片）

事主澄清：牌子早已經掉下，只是拿起來拍照

有網民貼出當事人解釋，該女生稱「麥理浩徑那個牌子當時我們去了已經時掉下來的狀態，我們只是隨手拿起來拍個照」，澄清她絕對沒有破壞公物。《香港01》記者在小紅書和抖音等社交平台帳號搜尋都無法找到相關帖文，懷疑當事人已將帳號設為私人，或已刪除帖文。

網民「不收貨」：牌不可能自己掉下來

不過對於事主解釋，網民明顯「不收貨」，「其實那個牌子牢牢地焊在杆子上，是不可能自己掉下來的，怎麼會突然變成掉下去的狀態，好難猜啊」、「個牌喺上面幾十年好地地， 我就唔信無啦啦會（跌）喺地下俾你拎嚟（影）相？」。

網民貼出他人於4月尾在社交平台帖文，指當時麥理浩徑路牌仍完好無損。（threads圖片）

（小紅書／threads）