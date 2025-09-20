戰時炸彈｜德國柏林接連發現二戰未爆彈　逾萬人緊急撤離

德國柏林當地時間9月19日發生大規模緊急撤離的事件，約有1萬民眾被迫離開住家，起因為柏林市中心米特區施普雷河（Spree River）底發現二戰未爆彈，而柏林前一天才剛發現另一枚100公斤的未爆彈。



警方指出，通常在大型建築工程開始前，施工團隊會檢查地下是否遺留二戰的未爆炸彈。

據德國之聲（Deutsche Welle）報道，這枚炸彈是在柏林市中心菲舍林島（Fischerinsel ）附近的建築施工過程中發現，它位在水下四米處。警方接獲報案後拉起500米的安全警戒線，同時逐家逐戶通知當地居民疏散命令，警方表示，約有1萬人被迫離開。此外，該街區也有多個大使館和市政辦公室。

德國柏林19日發現二戰未爆彈，過萬民眾被迫緊急撤離。（X@polizeiberlin）

柏林米特區（Mitte）市政廳的緊急過夜避難所排起人龍，數百人準備登記過夜。凌晨後，附近一所學校也提供避難所供民眾使用。

宣布炸彈不具生命危險 1萬多人返回家園

警方稍後表示，該枚炸彈不再有任何危險，因此無需拆除。警方發出「解除警報」後，居民將於週五早上獲准返回家園。據了解，18日的拆彈疏散行動是柏林近年來規模最大的拆彈行動之一。

施潘道又有一枚炸彈需要拆除

同時，17日在柏林施潘道區（Spandau），發現的一枚100公斤的二戰炸彈，預計於19日拆除。現場周圍已設立安全區，並開放當地一間體育館作為疏散人員的緊急避難所。

由於炸彈並未構成直接威脅，警方決定稍後再拆除。現場已被封鎖，警方表示，現場一直有警員守衛，而該地區約有1萬2400人被疏散。

【本文獲「TVBS新聞網」授權轉載。】