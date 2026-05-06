雙旋共舞？天文台：黑格比逐漸發展！AI預測入南海中部+颱風路徑

【最新颱風消息／天氣消息／天文台／HKO／颱風路徑預測／打風／黑格比／AI天氣預報／GFS／ECMWF／5月風暴】5月會有「雙旋共舞」？天文台預料，現時位於關島附近、熱帶氣旋黑格比（Hagupit，2026年第5號颱風）會在未來數日逐漸發展，大致移向菲律賓以東海域。



而AI天氣預測模式風烏預計，黑格比會在下星期日（5月17日）穿過菲律賓進入南海，逼近本港800公里範圍，更會有另一個巨型熱帶氣旋緊隨其後，形成「雙旋共舞」。至於AI天氣預測模式伏羲、盤古，以及傳統歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），都預測黑格比會靠近菲律賓，惟會逐漸減弱消散，不會進入南海。



不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。



天文台預料，現時位於關島附近、熱帶氣旋黑格比會在未來數日逐漸發展。（天文台）

天文台：熱帶氣旋黑格比逐漸發展

天文台最新預測，一道低壓槽會在5月7日於華中形成，並在星期五靠近華南沿岸地區，同時高空擾動會為該區帶來驟雨及狂風雷暴，而預料現時位於關島附近的熱帶氣旋黑格比會在未來數日逐漸發展，大致移向菲律賓以東海域。

AI風烏預測黑格比進入南海

根據AI天氣預測模式風烏，黑格比會在5月17日至18日（星期日至星期一）穿過菲律賓進入南海，隨後往西北偏北方向移動靠近南海中部，5月21日（星期四）逼近台灣。

AI風烏又預測，同一時間會有另1個巨型熱帶氣旋逼近，與黑格比形成「雙旋共舞」。

AI天氣預測模式風烏預測，黑格比會在5月17日至18日（星期日至星期一）穿過菲律賓進入南海，隨後往西北偏北方向移動靠近南海中部，5月21日（星期四）逼近台灣。（風烏AI天氣模式）

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AI風烏又預測，同一時間會有另1個巨型熱帶氣旋逼近，與黑格比形成「雙旋共舞」。（風烏AI天氣模式）

AI伏羲、AI盤古、ECMWF預測黑格比減弱消散不入南海

至於AI天氣預測模式伏羲、盤古，以及傳統歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），都預測黑格比會在下星期初靠近菲律賓，惟會逐漸減弱消散，不會進入南海。

AI天氣預測模式伏羲、盤古，以及傳統歐洲中期天氣預報中心（ECMWF），都預測黑格比會在下星期初靠近菲律賓，惟會逐漸減弱消散。（ECMWF）

不過目前為時尚早，天氣預測受多項因素影響，變化很大，不同預測模式都只能當作參考。

天文台九天天氣預測

本港天氣方面，天文台預測，現時影響廣東沿岸的東北季候風會在5月7日逐漸緩和，預料一道低壓槽會在5月7日於華中形成並在星期五靠近華南沿岸地區，同時高空擾動會為該區帶來驟雨及狂風雷暴；一股清勁至強風程度東北季候風會在周末影響廣東沿岸，該區天氣稍涼；隨着南海北部的高空反氣旋增強，下星期初廣東沿岸天色好轉。

天文台九天天氣預報（天文台）

根據天文台九天天氣預報，多天有驟雨狂風雷暴，氣溫22°C至29°C，暫時最高吹6級風。