3少年腳踢傘擊鐵閘偷手推車　住戶怒斥：好玩？　網民：不能縱容

這種孩子，父母需要嚴加管教！近日網上流傳影片，有3名「百厭」少年滋擾長者住戶，大力用腳踢及用長傘擊打鐵閘，又擅自取走對面屋掛在鐵閘上的手推車，過程被對面屋住戶家門口的鏡頭拍下，住戶直斥3人，他就事件報警，由於手推車最終在後樓梯尋回，故未能就盜竊立案。



網民批評，「他們只是小孩，請不要放過他們」、「而家啲細路都幾X無聊」、「呢啲X街仔，有爺生冇乸教」、「呢啲X樣真係唔可以縱容佢」。



5月9日下午近4時，3名少年於樓主家門口徘徊。（Threads@matthew._.110209）

「唔識教仔唔好生！」一度被取走手推車的住戶於Threads發文發片怒斥，「無啦啦嚇我屋企對面老人家，仲要偷咗我哋門口架車仔，認住呢幾條打X仔，有冇人認領返」。

3少年腳踢傘擊鐵閘、擅取手推車

其家門口的鏡頭拍到，5月9日下午近4時，3名少年於其家門口徘徊，戴眼鏡少年擅自取走掛在鐵閘上的手推車，之後染了啡色頭髮的少年大力用腳踢對面長者住戶的鐵閘，拿着長傘的少年緊接用傘擊打，發出巨響，3人隨後迅速逃去。

戴眼鏡少年擅自取走掛在鐵閘上的手推車。（Threads@matthew._.110209）

染了啡色頭髮的少年大力用腳踢對面長者住戶的鐵閘。（Threads@matthew._.110209）

拿着長傘的少年緊接用傘擊打鐵閘，發出巨響。（Threads@matthew._.110209）

住戶怒斥：咩事，好好玩？

樓主指出，3人的舉動「嚇親我屋企啲貓」，他就事件報警，被擅自取走的手推車最終在後樓梯尋回，不滿道「咩事，好好玩？」，而事件未能就盜竊立案，「警察話最後喺後樓梯發現所以唔算盜竊」。

樓主就事件報警，被擅自取走的手推車最終在後樓梯尋回，不滿道「咩事，好好玩？」。（Threads@matthew._.110209）

網民：自細父母不識教養，大了變了惡魔

網民批評3名少年及父母，「老竇老母請出嚟認領返你個仔」、「就是自細父母不識教養，大了變了惡魔！」、「其實不分年齡，做錯事就要罰才知錯！」、「而家唔教將來又遺禍社會」。

（Threads@matthew._.110209）