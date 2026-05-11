將軍澳沙田飛蟻大軍瘋傳！街坊呼恐怖　專家教4招消滅白蟻防入屋

【飛蟻／白蟻／跡象／白蟻怕什麼／怎麼消滅白蟻飛蟻／香港天氣消息】香港近日驟雨連連，又是飛蟻大軍出動季節！多名將軍澳及沙田街坊於5月10日母親節在Threads分享「崩潰」影片，見到將軍澳單車公園、沙田城門河等地有成群飛蟻出沒，直呼「cXs勁多飛蟲」、「漫天飛蟻，共賀母親節……」，又提醒居民要關窗，「呢幾日冇咩事千祈唔好開窗」。



帖文引來網民及街坊熱議，紛紛分享「災情」，「屯門好大鑊」、「頭都痕埋」，亦有網民指可能是雷雨，甚至打風先兆，「準備打颱風」。另有網民教路防止飛蟻入屋方法，包括「裝窗網」、「較暗啲燈」等。



滅蟲公司「觀林蟲害」滅蟲專家鄭國鏗（Henry）曾分享預防及殺滅飛蟻入屋方法，又教授自家製滅飛蟻神器，簡單有效。



將軍澳、沙田出現飛蟻大軍。（Threads@oscashu）

飛蟻（白蟻）必須小心處理，否則更麻煩！有將軍澳及沙田街坊在Threads發布影片，顯示將軍澳單車公園、沙田新城市廣場前往乙明邨方向的城門河行人橋，有大量飛蟻出沒，驚呼「漫天飛蟻，共賀母親節……」、「cXs勁多飛蟲、呢幾日冇咩事千祈唔好開窗」。

飛蟻大軍殺入將軍澳、沙田 街坊驚：cXs勁多飛蟲

從影片見到，將軍澳單車公園及城門河行人橋橙柱位置，有成千上萬飛蟻聚集，在燈光映照下，密密麻麻成群飛舞的白點，令人感到可怕。不過由於是必經之路，有路人走過時要不斷搖手以防飛蟻「埋身」。

沙田飛蟻「災情」▼▼▼

沙田新城市廣場前往乙明邨方向的城門河行人橋，有大量飛蟻出沒。（Threads@master_kam_kam）

沙田新城市廣場前往乙明邨方向的城門河行人橋，有大量飛蟻出沒。（Threads@master_kam_kam）

將軍澳飛蟻「災情」▼▼▼

將軍澳單車公園亦有大量飛蟻聚集。（Threads@oscashu）

將軍澳單車公園亦有大量飛蟻聚集。（Threads@oscashu）

網民呼恐怖：密集恐懼症

恐怖畫面震驚網民及街坊，「好恐怖」、「密集恐懼症」、「頭都痕埋」，亦有屯門街坊表示「屯門好大鑊」。也有網民分析是雷雨，甚至打風先兆，「大雨將至的預兆」、「準備打颱風」，並教路防止飛蟻入屋方法，「裝窗網」、「較暗啲燈」。

專家教預防及殺滅飛蟻入屋方法

滅蟲公司「觀林蟲害」滅蟲專家鄭國鏗（Henry）曾分享預防及殺滅飛蟻入屋方法，又教授自家製滅飛蟻神器，簡單有效。

專家教4招預防及殺滅飛蟻入屋▼▼▼

飛蟻就是白蟻嗎？飛蟻怎麼殺？發現白蟻怎麼辦？飛蟻怕什麼？白蟻最怕什麼？怎麼消滅白蟻？

1）剛飛進來的大水蟻 可以用殺蟲水

如果大家發現白蟻只是從室外飛到屋內，不要慌，只要關閉門窗，關閉室內燈光或拉上遮光窗簾，把飛入室內的少量白蟻打死或用吸塵器吸掉。

專家提醒，切勿效法網路方法在燈下放置水盆，否則會引來更多蟻群！

2）已經築巢的白蟻 千萬別用殺蟲水

如果家裏已經有白蟻築巢，看見蟻道或被破壞的家具，千萬不要噴殺蟲水，或是撬白蟻的巢穴！這樣做只能殺死眼前所看見的白蟻，隱藏的大軍很可能會因此被驚動，開始挪窩、轉移、擴散，造成更大面積危害。

應及時聯繫白蟻防治企業，讓專業技術人員到府處理。同時，要妥善保護好蟻害現場，不要盲目自行消殺，擴大危害範圍。

飛蟻對人體有害嗎？

白蟻對人的傷害屬於延遲攻擊大於直接攻擊，牠們還可能偷偷吃掉房屋建築、文物古建、通訊電纜，完事還假裝無事發生躲起來，所以大家千萬不要小看區區的小白蟻！

飛蟻出現時間？

值得一提的是，白蟻分飛繁殖的時間常集中在晚上7時到9時，由於白蟻有趨光性，市民可在此期間關緊門窗，盡量關掉室內燈光。若急需燈光照明，可使用低光源燈代替強光燈。

白蟻分飛期影響到的樓層高達30多層，也就是說白蟻飛行的高度能達到100多米，所以住高層的朋友也要注意防範，傍晚外出前務必關燈、關上窗戶！

（ Threads@oscashu / Threads@master_kam_kam / Threads@gnimoolb_mi ）