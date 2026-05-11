癡漢死纏女大生3個月　學校車站蹲點跟蹤　手捧花死守其父母檔口

台灣高雄一名蘇姓男子，愛慕上正在就讀的女大生小茹（化名），為了追求對方，竟跑到學校、公車站、便利店門口，及家人經營的攤位前捧花束盯梢守候，恐怖行徑嚇得小茹報警。



案經審理，橋頭地方法院依違反跟蹤騷擾防制法，判處徒刑3月，得易科罰金9萬元（台幣，約港幣2.2萬）。可上訴。

示意圖（Unsplash@Rene Böhmer）

被癡男狂盯梢3個月 女大生崩潰

根據判決書指出，蘇男為追求小茹，自2025年2月18日開始，不斷到對方學校、公車站盯梢，甚至看到小茹出來還會對她吹哨、揮手。縱使小茹不予理會，蘇男仍不放棄，來到小茹父母經營的攤位手持花束盯梢。

沒日沒夜被狂盯梢整整快3個月！直到同年5月24日，蘇男又守在攤位遲遲不願離去，忍無可忍的小茹，立刻向警方報案。被傳喚的蘇男坦承不諱，之後依涉嫌跟蹤騷擾罪，函送橋頭地檢署偵查、起訴。

狂追女大生不成還要被關3個月

案經橋頭地方法院審理，蘇男無視被害人意願，反覆騷擾行為已嚴重影響日常生活，符合《跟蹤騷擾防制法》所定義的「集合犯」。法官考量其犯後雖坦承犯行，但未與被害人達成和解，最終判處蘇男有期徒刑三個月，可易科罰金九萬元。全案仍可上訴。

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