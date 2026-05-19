巴士八旬翁猝死！家屬索賠逾¥11萬被法院駁回　網民：死哪訛哪？

在公共場所發生身故，事發在哪裏就告哪裏？內地傳媒報道，2024年上海1名年逾八旬的老翁登上巴士後僅2分鐘，便因突發疾病在座位上昏迷，最終不幸猝死。事後家屬指控巴士公司因未在車上配備急救設備和缺乏人道關懷，提出訴訟索賠逾11萬人民幣（約12.5萬港元）。上海松江法院近日審結此案，駁回家屬的訴訟請求，指巴士公司已盡救助義務。



網民激讚法院判決，並嘲諷這種索償行為：「這不是死哪訛哪嗎？」



上海1名年逾八旬的老翁登上巴士後僅2分鐘，便因突發疾病在座位上昏迷，最終不幸猝死，隨後家屬向巴士公司索賠償。（AI生成圖片）

上海八旬翁巴士猝死 營救僅花8分鐘

據內地媒體《廣東廣播電視台》報道，事發於2024年12月的某天早晨，年逾八旬的李伯如常搭乘上海某路線巴士，上車就座約2分鐘，便開始不斷擦汗、喘氣，尚未來得及購買車票就閉眼靠椅背狀似休息。售票員在賣票過程中多次輕拍李老伯肩膀，但他已毫無反應；售票員與身旁乘客隨即查看，驚覺老伯已陷入異常狀態。

售票員立即組織乘客協助報警及叫救護車，並持續與急救中心通話，清晰說明現場情況與車輛位置，與此同時，巴士司機果斷變更行駛路線，到便於救護車快速識別和會合的路口。從發現李伯出現異樣到成功與救護車會合，全程僅用了8分鐘。遺憾的是，李伯最終經搶救無效離世，死因證實是猝死。

售票員立即組織乘客協助報警及叫救護車，從發現異樣到成功與救護車會合，全程僅用了8分鐘，遺憾的是，老伯最終經搶救無效離世。（AI生成圖片）

家屬索償逾11萬 巴士公司稱已盡力做到救助義務

原本是一場盡職的生死營救，後續卻演變成官司。李伯的妻子及2名女兒事後認為巴士公司未在車上配備AED（自動體外心臟去顫器，Automated External Defibrillator）、急救藥，以及第一時間實施有效救助，且事後更拒絕即時提供車內監控錄像，認為缺乏人道關懷。她們要求巴士公司賠償醫療費、喪葬費、死亡賠償金等合共9萬多人民幣，並索償2.5萬人民幣精神損害撫慰金，總數超過11.5萬元。

巴士公司辯稱，李伯上車後尚未買票，雙方運輸合同關係未成立，李老伯的死亡是其自身健康問題所致，與巴士公司的運輸行為毫無因果關係，職員已在能力範圍內做到最好的救助，因而不應承擔賠償責任。

上海松江法院判決駁回了家屬向巴士公司索賠逾11萬的訴訟請求。（網上圖片）

法院釐清2大法律焦點 駁回家屬訴訟請求

上海松江法院審理後，釐清了2大法律焦點：一是法院並未認同巴士公司「未買票合約不成立」的說法，法院指出，老伯因突然昏迷而在客觀無法購票，但自他登上巴士並接受運輸服務那一刻起，雙方的城市巴士運輸合約關係便已依法成立。二是法院強調，老伯的死因是猝死，屬於自身健康原因，與巴士公司的客運行為沒有因果關係。從售票員發現異樣到與醫護人員交接，前後僅8分鐘，巴士公司在合理能力範圍內已完全履行了救助義務，並無任何違約行為。

據此，上海松江法院判決駁回了原告的訴訟請求，判決後，雙方均未上訴，該判決已生效。

網民對此事件表示：「這是死哪訛哪，巴士公司應該拉黑這家子。」（微博評論截圖）

網民對此事件表示：「真的是有棗沒棗先打一桿子再說。」（微博評論截圖）

網民對此事件表示：「每輛公交都配一台AED也很不現實。」（微博評論截圖）

網民質疑索賠行為「死哪訛哪」

這宗「教科書式營救卻被索償」的案件曝光後，引發廣泛熱議，網民大都力挺巴士公司，並對家屬索償行為表示「這是死哪訛哪啊」、「真的是有棗沒棗先打一桿子再說」、「每輛公交都配一台AED也很不現實」，不少網民更直言，法院的判決保護了善良的施救者，避免了社會以後出現不敢救助的情況。