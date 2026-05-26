最後1天竟延續數年　網民熱議街舖宣傳偽術　洗腦金句讓荷包失血

明知道是話術，卻還是會忍不住走進店裡？台灣作家黃大米近日在Facebook分享，自己突然想到幾句「明知是假卻總會被吸引」的經典店家文案，像是「結束營業，今天最後一天」、「跳樓大拍賣」、「老闆不在家，隨便賣」以及「結束代理，大出清」等。



她笑說，這些話雖然老套到不行，但每次看到時，還是會忍不住多看兩眼，甚至直接走進店裡逛逛，也自嘲「很愛買的人，多數都腦波很弱」。

台灣作家黃大米分享幾句老套到不行，但每次看到時，還是會忍不住多看兩眼的特價廣告。（Facebook@黃大米）

黃大米提到，其中最經典的大概就是「最後一天」這句話，明明很多店家都已經「最後一天」好幾年了，卻還是持續營業；至於「跳樓大拍賣」，更是從來沒看過有人真的跳樓，但依舊會讓人產生「現在不買就虧了」的錯覺。她也笑稱，「老闆不在家，隨便賣」其實很多時候老闆根本就在店裡，而「結束代理」的過程，也常常長達好幾年。

貼文曝光後，也立刻吸引不少網友留言補充自己最容易被騙的經典台詞。有網友笑說：

「今天買一送一，結果天天都在買一送一」

「每次店員都說今天剛好有活動」



還有人提到早餐店最常見的「帥哥要什麼」、「美女這超適合妳」，明明知道只是招呼話術，卻還是很容易心情變好。甚至有人笑稱，「這四句，每一句都讓我錢包大失血」。

另外，也有網友認為，這類文案其實就是抓準人性的心理弱點，也有人單純容易因同情心或購物慾而被吸引。雖然大家都知道是老套路，但真正經過店門口時，還是很容易被吸進去。有網友直言，「人間就是處處都有騙局」，偏偏這種小小的「被騙感」，很多人其實還甘之如飴。

延伸閱讀：彈窗廣告堪稱網路最大毒瘤！發明初衷竟是善意？為解決1難題誕生

+ 2

延伸閱讀：

「4大星座血型」刀子嘴豆腐心！生氣直接爆炸、超在乎你卻不說出口

到超商買郵票店員卻滿臉問號 他傻眼：這也要解釋？

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】