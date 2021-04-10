台灣IKEA惡搞《進擊的巨人》名場面：萊納你坐啊！網民改圖更爆笑

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-10 14:30

日本人氣漫畫《進擊的巨人》（日語：進撃の巨人）昨天推出完結篇，結束約11年半的連載，趁著熱潮，台灣IKEA也跟上一波，將《進擊的巨人》裡知名橋段「萊納，你坐啊」用在椅子廣告上，讓網友笑瘋直說「獻出現金」。

《進擊的巨人》劇情描述人類在被「巨人」支配的世界，為了躲避巨人攻擊，只能躲在高牆裡面生活，而由嚮往自由世界的人類們和巨人戰鬥展開一段故事，從2013年起改編成動畫後，人氣竄升。

裡面重要角色艾倫和萊納的知名場面「萊納，你坐啊！」一直是網友們瘋傳的熱門meme，台灣IKEA也在Facebook專頁順勢推出「來吶，你坐啊！」的文案主題，並貼上嬰兒椅、兒童椅、餐椅、辦公椅、沙發多款椅子：「一把好椅子可以改變空間的氣氛，甚至使平凡的日常對話，成為經典的名場面。」

「來吶，你坐啊！」點圖放大看台灣IKEA惡搞《進擊的巨人》名場面及網民改圖👇👇👇

+ 14 + 14 + 14

「萊納，你坐啊！」點圖放大看重溫《進擊的巨人》名場面👇👇👇

+ 6 + 6 + 6

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

巨人粉們看到也熱烈回應「現金莎莎給油（獻出現金）」、「進擊的IKEA」、「要坐哪張都可以，你是自由的！」、「IKEA等巨人完結多久了」」。

也有人幫IKEA想好下一個文案「你是不是只打得贏門？來這邊是我們門的型錄」、「下次出個桌子的文案吧！月薪沒到3萬（台幣）的，手都放在桌上」。

《進擊的巨人》漫畫連載11年終於大結局！點圖放大重溫動畫最終季部分精彩場面👇👇👇

+ 19 + 19 + 19

延伸閱讀：

小孩逛好市多偷拿「1食物」放推車結帳 網友一看驚呼：很識貨

他逛好市多離開30秒「這東西」就被A走... 大媽1動作自打臉

【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】