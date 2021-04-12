台鐵出軌｜超陽光網紅罹難　親兄弟扮他繼續出po讓粉絲感覺他還在

撰文： 聯合新聞網 最後更新日期： 2021-04-12 12:34

29歲YouTuber吳享宸因搭上「死亡列車」台鐵408次太魯閣號一度失蹤，經DNA比對確認為第49位罹難者，吳的家人日前到花蓮殯儀館處理後事，並開設臉書粉專「心享事宸～韓德凱文森追思回憶粉絲團」每日分享吳生前影片、照片，期望吳享宸的帥氣笑臉可以永遠被記得。

來自高雄左營區的吳享宸生前在台北工作，並以「心享事宸_韓德凱文森」經營YouTube及部落格，陽光帥氣的形象吸引一票粉絲，本月2日因參加台東縣府駐點行銷網紅計畫，補票搭太魯閣號前往台東卻不幸罹難。

吳享宸胞兄、胞弟6日確定吳罹難後，在臉書開設追思粉專，分享後事相關事宜，並以第一人稱分享吳享宸生前留下的帥氣影片、照片……

延續吳享宸的陽光貼文 粉絲感動（點擊放大瀏覽）👇👇👇

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附上帶點無俚頭的貼文，讓親友忍不住留言「有這個粉絲團真好，感覺好像他還在」及祝福吳享宸「到天上快快樂樂當個天使」。

因吳遺體十分破碎，經修復師多日趕工，原定9日修復完成，後續又因發現新屍塊延後火化，目前預計13日在花蓮舉辦入殮及火化儀式，當天下午由左營警分局警車引導與吳享宸家屬將骨灰帶回高雄，暫定18日於高雄市立殯儀館舉辦追思會。

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