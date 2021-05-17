嘉湖山莊448呎凶宅放售$468萬　稱適合2類人　網民：仲咁貴先恐怖

撰文： 卡洛兒 最後更新日期： 2021-05-17 20:30

【樓價 / 置業 / 買樓 / 天水圍 / 嘉湖山莊 / 凶宅】本港樓價持續高企，巿民為了「上車」可以去到幾盡？有業主在社交平台發帖，將天水圍嘉湖山莊1個448呎的2房凶宅放盤，售價為468萬元，帖文強調已請師傅處理風水問題，又用30萬元做大裝修，稱適合2類人士入住。惟網民看過照片後，慨嘆連凶宅呎價都要過萬元，「香港樓價仲恐怖」。

有業主在社交平台發帖，將天水圍嘉湖山莊1個448呎的2房凶宅放盤。（資料圖片）

近日1則放盤帖文在facebook群組熱傳，顯示1間位於嘉湖山莊的中層448呎2房單位正在放售，帖文列明為「凶宅」，稱適合有宗教信仰及陽氣旺盛人士，並已請師傅到場處理風水及完成打齋，亦花了30萬元裝修大翻新。

從上載的照片可見，單位以白色牆身、深啡色直紋地板為主，廁所則設雲石面洗手枱及電熱水爐，而廚房裝有淺啡色木配花灰石紋的組合廚櫃，客廳及房間已配有冷氣機。

帖文隨即引起網上熱烈討論，有網民表示照片讓人看得不舒服，即使大裝修完都有種陰陰沉沉的感覺，亦有人笑言30萬裝修費是否用來買地板，「呢款地板絕版好難搵喎」，似暗指跟兇案前的裝修分別不大；不過更多人關心的是，凶宅放售都要差不多500萬元，直言樓價比凶宅更令人害怕▼▼▼

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同場加映：美孚180呎豪裝劏房月租$8000

美孚新邨現豪裝劏房放租 180呎月租$8000 居民：啲渠頂得順嗎？

本港土地問題令劏房盛行，美孚facebook群組就流傳一則放租帖文，美孚新邨有業主將單位改裝成劏房出租，每間套房實用面積為180呎，包獨立廚房及廁所，月租8000元。

即睇劏房單位裝修▼▼▼

告示瞬間成為居民的熱話，有人質疑美孚新邨樓齡高，「咁劏法啲喉頂唔頂得順？」加上新冠肺炎疫情，令人更加擔心；另有網民笑指業主講大話，「保安嚴密？一定係騙子！」▼▼▼

以下為12項劏房建築工程可能違規情況↓↓↓

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除了美孚新邨，同是大型屋苑的藍田匯景花園亦曾有業主「1劏5」放租：

藍田匯景花園1個約700呎的單位被分割成5間套房，每間房面積約112呎至150呎不等，均設有獨立洗手間。（fb「香港樓盤買賣租屋群」圖片）

【按圖睇每間房圖則及租金▼▼▼】

同場加映：流浮山160呎貨櫃屋 月租$2400包水WiFi 網民：瞓醒已經喺公海？

近日facebook地產群組流傳一則帖文，有人正出租位於流浮山的160呎貨櫃屋，內裏已有裝修，且包水費及WIFI設備，租金為2400元。（FB「自己物業自己放，租買免佣」圖片）

對於2400元租貨櫃屋是否筍盤，網民意見不一，但亦有很多爆笑的質疑▼▼▼

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同場加映：裝修實例｜觀塘淘大花園300呎1房 30萬玩輕工業風家居型格又柔和

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↓↓↓【裝修實例】屯門欣田邨350呎2房 25萬豪裝公屋都變日系溫馨部屋↓↓↓