佛誕丨女友堅持入南丫島買太平清醮平安包　港男玩命取笑下場超慘

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-19 12:55

【太平清醮 \ 平安包 \ 搶包山 \ 飄色巡遊 \ 長洲】每年佛誕日長洲會舉行太平清醮，大批市民也會特意前往欣賞飄色巡遊及搶包山等活動，不過因應新冠肺炎疫情，飄色巡遊和搶包山已連續2年被迫取消。有網民於討論區發文，指女友提議佛誕日入離島湊熱鬧，但她卻傻傻分不清地點，竟叫男友陪她前往南丫島購買平安包及去看太平清醮。樓主忍不住取笑一番，沒料卻「花式激嬲」女友，落得「悲慘」下場。

平安包稱幽包，是盂蘭節及太平清醮時用作祭祀的蒸包，吃過平安包寓意健康平安。（資料圖片/鄭子峰攝）

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在女友面前不能亂說話是常識吧！有網民於香港討論區發文，指女友前日（17日）提議，佛誕日假期觀看太平清醮及買平安包，但她將舉辦地點記錯，表示要到南丫島。樓主聞言「個心離一離」，確認自己沒記錯後「忍唔住串咗佢兩句，笑佢無常識搞錯咗」，沒想到即惹怒女友。

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樓主指，女友被他取笑後即時黑面，「話以前不嬲都係去旅行，冇喺香港周圍去 鬼知咩」，又認為假日到離島旅遊是促進消費的行為，不會打擾居民。最終他敢怒不敢言，僅向網民大呻「覺得佢都幾蠻不講理」，又指女友「發爛渣堅持話要入南丫島，話要由」。

不少網民看過樓主的經歷，也笑指他「輸經驗」，指出即使女友說錯話，也不能當面取笑，「最衰係，你自己都係google大神，點解要笑自己條女？」、「串自己女人=同自己人生過唔去，你安息啦」、「唔罰你跪玻璃咪偷笑囉，禍從口出呀」。

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亦有人教路，認為樓主可提出其他理由勸退女友，以免直接爭執，「最好唔去，到時逼到佛誕群組就無謂」、「南丫島點都冇長洲咁多人。建議接受女友提議，但反建議必須搭頭班港鐵，即朝早5點起身，5點4到麥記食早餐，晨早到中環搭7時班次的早船入去，相信愈早人會愈少」、「最多咪照去南丫島，買定壽包畀佢做平安」。

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網民表示於南丫島模達灣驚見一條已變白的皇帶魚屍體。（fb群組「釣魚新手 速攻釣點/場香港研究所」圖片）

相中可見，估計皇帶魚已死去多天，身長幾乎等於半個人，但全身變白，頭部開始腐化之餘，尾部亦見破損。（fb群組「釣魚新手 速攻釣點/場香港研究所」圖片）