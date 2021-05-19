台灣疫情丨迷信媽堅持到疫區送呢樣嘢給阿姨　阿女苦勸無果勁崩潰

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-05-19 23:00

【台灣疫情 / 台北 / 萬華區 / 疫區】台灣新冠肺炎（COVID-19）疫情持續，中央疫情指揮中心宣布今日（19日）新增267宗本土案例，同時提升全國疫情警戒至第3級，除外出必須戴口罩，台北市長柯文哲呼籲市民應減少外出，將活動減至最低。雖然民眾防疫意識提高，但有台女卻於facebook大呻，指一向迷信的媽媽近日打算帶妹妹到疫情「重災區」台北市萬華區探訪阿姨及購物，更舉出在神明前擲聖筊的結果，稱「神明說可以去」，令樓主生氣又傻眼。

台北市萬華區成疫情重災區，圖為廣州街夜市周邊店家紛紛暫停營業。（自由時報）

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「真的不知道怎麼阻止她才好…唉，心累。」該台女於facebook群組「爆怨2公社」發文，指媽媽一向迷信，凡事也要請事神明，「我媽非常信我家神明，很多事都要問過才去做或才能去哪裏，迷信到一個讓人厭煩」。樓主指她一家與媽媽及妹妹居於新北市，因疫情嚴峻，自己跟兒子也盡量留家抗疫，但媽媽卻執意帶妹妹出門，前往早前曾爆出群組感染的萬華區探望阿姨，送對方已祭祀神明的壽包，並順便於該區購物。

台女指，媽媽打算於萬華區處理的事情均為不重要也非必要，「我阿姨都說了現在的情況還是不要過去比較好，我媽就是要去」。她一度嘗試勸退媽媽，強調只為防疫而非歧視疫區，「我不是歧視萬華，而是現在本來就非必要盡量不要去，不是嗎？」。

台女大呻媽媽竟以擲到聖筊為由，認為神明也同意她前往爆出群組感染的萬華區。（資料圖片）

沒想到迷信的媽媽這時竟再次搬出神明當擋箭牌，稱出門前「已問過我家神明，是聖筊，可以去」，令樓主氣得當面直斥：「妳真的迷信過頭，這種事是問神明來決定的嗎？」然而媽媽卻堅持己見，「她就是要去！講不聽還很生氣，她說『神明說可以去就是會保佑』，我實在快氣死」。

更令樓主難以置信的是，妹妹竟不覺得媽媽的舉動有問題，甚至認為她「小題大作簡直有病」。當她指出網民也認為堅持前往疫區的行為有問題時，妹妹竟1句反駁：「那妳去跟網友住啊！有本事妳搬去跟網友住」，而媽媽則在旁「不屑一笑」，令她生氣又無奈。

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帖文引起網民嘩然，直指若媽媽及妹妹也不願配合，樓主則只能自保，「我看你先保護自己，他們如果要找你一律謝絕比較安全」、「讓她們去，然後妳可以考慮去安全的地方住個14天再回來，看她們有沒有出事，反正也講不聽，顧自己比較重要」、「你跟你媽說，神明托夢告訴我不要去，去了一定中招」。

有人更提議樓主可向鄰居或當地政府報告，「跟左鄰右舍及里長說你媽要去萬華，讓鄰居里長來勸導」、「不管是誰，都跟我們說一下她們去了哪裡，讓大家都避開好了」，而她其後亦留言稱：「媽媽如果真勸不聽我會考慮，我跟她說了好幾次我要檢舉她」

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