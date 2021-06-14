新裝修4人公屋單位設膠囊式工人房　靠氣門天窗通風　網民批刻薄

撰文： 安祖娜 最後更新日期： 2021-06-14 14:14

香港地土地問題嚴重，如何在裝修上盡用蝸居每一寸空間幾乎成為一門學問。有網民近日於討論區分享1個公屋單位的裝修示範，可供4人入住的單位內間出兩間睡房，除了基本廚廁外，竟能在客廳額外間出膠囊式隱藏工人房。相關設計引來網民熱論，有人批評要求家庭成員或傭工居於僅靠氣門及小天窗通風的「膠囊房」非常刻薄，亦有人大嘆港人須居住擠迫環境實屬悲哀。

有網民分享裝修示範短片，可見4人公屋單位內竟設置1個如儲物櫃般的「膠囊式隱藏工人房」，相關設計引來網民熱論。（YouTube片段截圖）

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有連登網民昨日發文分享1個石硤尾邨3至4人公屋單位的裝修示範短片，標題以「膠囊式」、「隱藏工人房」及「簡約時尚」風格作招徠，惟樓主睇片後卻留言狠批：「住公屋請工人都算，仲要咁樣整間工人房屈住，住多陣都精神分裂！」

按圖即睇「膠囊式隱藏工人房」設計↓↓

單位門口旁邊設有白色百葉氣門，打開氣門便藏有「膠囊式隱藏工人房」，內有小射燈及層架置物。（YouTube片段截圖）

片中可見，甫入單位門口的玄關位置設有可同時作為梯級的層櫃，上面則有白色百葉氣門，打開氣門便藏有「膠囊式隱藏工人房」。「工人房」只供單人休息，設有小射燈及層架置物，左邊則設有長方形「透光透氣小天窗」，推開便能望到客廳中央，作通風及透光之用；而外面則為儲物櫃，若不打開小天窗，客人在客廳只會看到大型儲物櫃，難以得知櫃內是休息空間。

單位其餘間隔與一般公屋單位大同小異，門口「工人房」對面的玄關位置設有L形玻璃飾櫃，可供擺放裝飾品，旁邊則為廚房；洗手間則設有浴屏，採用乾濕分離設計。至於兩間睡房亦安排在窗戶旁邊，均安裝了大型地台以便儲物。

網民看過設計片段後，均對當中「膠囊式隱藏工人房」的設計有不同意見。不少人認為該空間過於狹窄，即使有人願意居住也不能安心休息，「多啦A夢都入唔到去，仲窄個棺材」、「唔係工人房，係工人櫃」、「哈利波特慘啲定係香港工人慘啲？」、「將心比心，僱主、設計師瞓到1個月咪得囉」。

亦有人指今時今日要請到好外傭不容易，若只能提供片中的休息空間，外傭根本不會答應獲聘，「姐姐而家好惡，見到咁一定劈炮唔做」、「細到床褥都擺唔到，點瞓？間屋細到無位整間房畀工人就咪請工人啦」、「而家工人都揀工做㗎，咁樣嘅屋，唔加人工點會肯做」。

片中設計令網民想起電影《哈利波特》，主角居於大屋內樓梯底小空間一幕。（資料圖片）

也有網民感嘆，相關設計實屬「環境迫成」，直指土地問題令港人愈住愈細，導致蝸居奇則不斷湧現，「除咗悲哀同黐線我真係唔知講乜好」、「明香港樓係細，但是都唔好咁唔人道」、「每日放工返到咁嘅屋企，冇病都屈到有病」。

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同類「工人房」裝修並不罕見！有網民曾在裝修群組看到，有居屋戶主訂製了一款分有上下兩層的櫃，其中上層供外傭姐姐爬上去做休息室的。設計引來網民熱論，有人批評不人道「當姐姐係奴隸」，但亦有人指屋主已盡力為外傭提供私人空間。

櫃放置在客廳的位置，分為上下層，下方有一條收藏入內的樓梯，相信是給外傭爬上上層。（fb群組「外傭僱主必看新聞訊息」圖片）

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戶主的睡房一原先是廚房，設計師將廚房搬出客廳變成開放式，以換取更多空間。（DIC設計情報中心提供）