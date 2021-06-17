女子背長超大黑頭　出動刀鉗擠黑頭片被狂Loop　網民：以為拔子彈

撰文： 李納德 最後更新日期： 2021-06-17 22:00

擠黑的頭影片有人認為極惡心，但卻有人覺得很療癒！美國知名皮膚科醫生「Dr Pimple Popper 」（戰痘醫師）Sandra Lee經常分享誇張病例，除了在電視節目分享，還會在個人頻道上傳恐怖擠膿畫面，早前她就拍攝了擠超巨型黑頭的過程，刀鉗齊下將黑頭連根拔，在皮膚留下深坑，病人指她與丈夫還以為這是顆痣。雖然擠黑頭過程「震撼」，但片段觀看次數竟高達2800萬，網民笑言以為醫生在拔子彈，有人說看得反胃，但不少人不敵擠黑頭的魔力，老實承認：「為什麼我一直在看。」

外號「Dr Pimple Popper」的Sandra Lee早前分享擠出超巨型黑頭的影片，有網民直言以為她在拔子彈。（影片截圖）

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Sandra Lee經常在網上分享皮膚科病症，經常出現恐怖擠膿畫面，近期經常在個人TikTok頻道等上傳診症影片，令網民「驚」喜連連，早前她上傳1段擠黑頭的影片，但這不是普通的黑頭，而是黑頭界的「巨人歌利亞」，拔出來後病人背部留下深坑。

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影片所見，病人背部有超圓的巨型黑頭突起，Sandra Lee先用刀子圍繞黑頭刺了幾刀，還發出了挑起硬物的聲音，她嘗試用刀尖將黑頭撬起，但太「實淨」撬不起。Sandra Lee之後改用類似黑頭棒的工具，用四方型的套子想圈出黑頭，方式像用開瓶器開汽水樽蓋一樣，提醒病人可能有點痛，但對方說沒有感覺。黑頭棒似乎有效，順利扯出了黑頭頂部，但根部還連住皮膚。黑頭表面隨後像傷口結痂一樣，馬上就能撕下來，Sandra Lee轉用手術鉗大力一扯，黑頭連根拔起，病人背部出現1個「深坑」，非常惡心，她最後還將黑頭拿給病人看「驗貨」，看起來像螺乾小吃。

巨大的黑頭像螺乾小吃。（影片截圖）

Sandra Lee過程中打趣問病人以前為何沒留意背部長了巨型黑頭，病人說她和丈夫都未有為意，最初以為是1顆普通的痣。擠出黑頭後，Sandra Lee打趣道女病人晚上可以多吃1塊蘋果派，因為她體重已經減輕了。而這個巨大黑頭，其實是種叫「擴張孔」（dilated pore）的病，是出現於毛囊的非癌性腫瘤，會帶有由角蛋白形成的「塞」，角蛋白是種在皮膚和指甲中存在的蛋白質。

影片雖然惡心，但卻觀看次數高達2800萬，逾200萬個讚好，還引來許多獵奇網民留言，笑稱一開始以為是在拔子彈，更有「勇者」相信是邊吃飯邊睇片，笑言「這麼我的食物看起來更好吃」。

網民點睇：

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Sandra Lee早前在自己主持的TLC頻道節目《Dr Pimple Popper》中還分享1個特殊病例，密歇根州有男子頭上掛着多個巨大粉瘤，稱粉瘤已經伴隨了他20年，近6年長大到嚴重影響日常生活，更直擊幫他割粉瘤的過程。

（綜合）

美國1名67歲男子頭上長了巨大粉瘤，拖了20年才求醫。（「Dr Pimple Popper 」Twitter影片截圖）

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