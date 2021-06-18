一家四口火鍋店食霸王餐　無賴父母稱子亂點餐拒找數：去報警拉佢

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-06-18 08:00

租屋怕遇上租霸，開餐館則怕遇上愛吃霸王餐的無賴。日前泰國1家4口到火鍋店用餐，4人點了滿桌食物共花費1085泰銖（約269港元），其後竟指責店員胡亂上菜，父母更把責任推卸給14歲的大兒子，稱是他點錯餐。他們在店內大吵大鬧，店員唯有向老闆求助，老闆表示願意透過電話與他們溝通，但對方堅持不接電話，也拒絕老闆最初提出賬單打兩折的建議，最後老闆無奈下答應讓他們免費用餐，以免事情愈鬧愈大，怎料他們離開時還拋下1句反諷店家。

泰國1家4口到火鍋店用餐，4人點了滿桌食物共花費1085泰銖（約269港元），其後竟指責店員胡亂上菜，父母更把責任推卸給14歲的大兒子，稱是他點錯餐。（網上圖片）

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開店遇着無賴一定要學懂自保。日前泰國叻武里府1間火鍋店遇上1家4口吃霸王餐的無品客，當日1對父母帶同2個兒子到火鍋店用餐，報道指他們共點了1085泰銖（約269港元）的食材，怎料父母及後在店內吵鬧，指責店員出錯亂上菜，兒子也點錯餐，聲言他們身上只有200泰銖（約49港元），堅持如果店家想要錢，「去報警吧！拘捕我的兒子！」父母就這樣把責任推卸給14歲的大兒子。

火鍋店老闆碰巧去了曼谷不在舖，店內只有數名年輕員工，他們打電話向老闆求救，老闆起初希望透過電話與4人溝通，怎料他們拒絕接電話。老闆之後拋出解決方案，建議給予10至20%的折扣，怎料他們不接納，為免他們繼續大吵大鬧影響現場食客，老闆唯有答應讓4人免費用餐。4人隨即高興地返回座位大快朵頤，離開時竟無恥地拋下1句「感謝免費招待」，然後駕駛其名貴的房車離去。

事後老闆翻出店內的閉路電視片段，與店員一起報警，亦決定在facebook公開這家人的惡行，在網上貼出涉事的閉路電視畫面讓網民評理。事情曝光後，網民火速炮轟這家人的惡行，紛紛指責他們是職業騙吃的無賴。

眼見事情愈鬧愈大，涉事父母竟帶同小兒子現身，主動到警局與火鍋店老闆調解。母親阿芳表示，當日他們到火鍋店用餐時，詢問店員後得知火鍋店是點餐式火鍋，他們4人也各自點了不同的火鍋湯底及食材，她點了8個菜共140泰銖（約35港元），父親則點了10個菜共175泰銖（約43港元）。過了一會兒，她才發現大兒子誤會了火鍋店是自助餐形式，所以把自己喜歡吃的食材都點了，最後大兒子點了42個菜。父母看見滿桌都是菜當場嚇呆了，脾氣暴躁的父親當下認定是店員犯錯胡亂上菜，母親隨即阻止，父親於是跑到店外抽煙。

母親留在店內與經理了解事件，當時她希望把多餘的食材退回給店家，但遭經理拒絕，此時母親聽到廚房傳來用力放下餐盤的聲音，讓她誤以為那是店員的嘲諷或不滿，於是她也一下子火冒三丈，明明身上夠錢的她卻推說身上只有200泰銖（約49港元），並把責任推卸給大兒子。

母親續指及後聽到店員說老闆讓他們免費用餐，以為問題已經解決，所以便安心用餐，沒想到原來事情鬧得這麼大，「我們一家是來找老闆道歉，我們也收到很多網民的批評，但我們真的不是職業騙吃喝」。母親強調事後她們一直想聯絡老闆，但找不到聯繫方法，直至得悉她們被告上警署，她們才聯絡警方希望與老闆面對面協調，並支付當日用餐的費用，以釋除網絡上的民怨。

老闆強調不會收惡客的錢，所以決定把全數金額發放給店員，作為對店員的支持和鼓勵（網上圖片）

火鍋店老闆事後接受訪問，得悉這家人都到警署主動協調，他也不打算追究。老闆表示他非常重視店員的禮儀，對於涉事食客投訴廚房員工用力放餐盤一事，老闆解釋指因為店舖面積小，當日食客碰巧坐在靠近廚房的位置，所以會聽得比較大聲，食客聽了老闆的解釋後亦表示理解。

最後涉事食客支付了1360泰銖（約339港元）給火鍋店老闆，老闆強調不會收他們的錢，所以決定把全數金額發放給店員，作為對店員的支持和鼓勵，並邀請涉事食客，歡迎他們再次到火鍋店用餐。

（綜合）

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