朋友1個原因棄住新西豪宅　寧租港島單人套房　網民嘆：理解唔到

撰文： 朱利安 最後更新日期： 2021-06-22 14:30

香港大西北向來被視為交通最不方便的地方，不少在港九工作的打工仔更會避而遠之。有網民最近發文分享，指其朋友家境富裕，家人在居於新界西豪宅，另有1個單位出租，惟友人卻選擇在港島租住小套房，以方便上班和減少通勤時間。樓主大為不解，並慨嘆「佢自己屋企好食好住，為咗返工搬去細房住，真係寧住港島套房，不住新西豪宅？」。

有網民指其朋友在港島上班，為了交通方便而在附近租住小套房，放棄與家人同住新界西豪宅。（示意圖 / 資料圖片）

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該名網民在香港討論區以「寧住港島套房，不住新西豪宅？」為題發文，表示最近有朋友搬屋，本以為他搬大屋方便上班，未料對方只打算在港島租住單人小套房。樓主困惑地指，朋友的家人居於新界西豪宅，也有另1個單位出租，他大可收回單位自住或與家人同住，惟友人後來解釋租屋的原因▼▼▼

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樓主直言無法理解朋友的決定，但部份網民看完帖文則指，住所鄰近上班地點是重要的生活指標，每天可節省不少交通時間，「其實返工方便好重要，1個星期5日都唔知慳返幾多時間，尤其是份工忙嘅時候」、「有錢，一定揀近返工地方住」、「自己有大屋住，租套房只係方便一至五返放工有落腳點，省卻不少時間」。

不過，也有網民認同樓主看法，認為香港交通便捷，即使住新界西也無大礙，最重要是住得舒適，「呢個觀念out晒，住新界西新樓大啲好過住咩太古城，同住唐樓差唔多仲要維修，香港咁細揸車度度都近」、「如果新界西我都覺得可以接受」。

對於大西北居民來說，每朝返工都充滿血淚，特別遇上屯門公路塞車狀況，難免令人絕望。有屯門人曾發起「一人一個改善屯公塞車方法」，大家都發揮創意踴躍獻計▼▼▼

屯門公路苦主創意自救 一人一計解決塞車噩夢：設騎牛專線

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位於大圍站的上蓋物業柏傲莊早前開賣，優越的地理位置令它成為樓市熱話，但有網民就指「買大圍站，不如買沙田站」，同樣引起網民熱議▼▼▼

【大圍站不如沙田站】（01熱話製圖）

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不過很多網民都不贊成樓主的看法▼▼▼