奧迪女心情差飆車發洩　時速160公里　被豬閨密拍片po網結果超慘

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-06-26 09:00

若要人不知，凡事盡量不要太高調。早前浙江溫州1名女子開着奧迪在高速隧道超速飆車，車速高達時速164公里，車內閨密用手機拍下飛車畫面，更發布至朋友圈炫耀，怎料其他友人看到片段卻跑去報公安，最終這名溫州女被當地警方依法處罰500元人民幣（約601港元）及吊銷駕駛執照。

浙江溫州1名女子因心情不好，竟在隧道內超速飆車，時速高達160公里，怎料閨密拍片上載至朋友圈，因而落得悲慘下場。（網上圖片）

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據《澎湃新聞》報道，溫州市公安局告訴公路交通警察支隊於6月24日發布通告，指月初（3日）接獲民眾舉報，稱有人於當日下午近2時，駕駛1輛白色奧迪，在距離馬站服務區2.3公里的高速隧道內超速飆車，報案人表示在朋友圈看到該段飆車片段，故主動通報警方。

從影片可見，事發時間為6月3日下午1時57分，1輛白色奧迪途徑G1523甬莞高速漁寮隧道，車上司機無視隧道口的限速標誌，在隧道內超速駕駛，車頭儀表板顯示當時車速高達時速164公里，行駛速度超過規定50%以上。

警方憑舉報訊息鎖定1名陳姓女子，陳女表示當時她心情不好，看到路面沒有什麼車，所以就踩油加速，此時身旁閨密拿手機拍下其飛車過程，更順手上載到朋友圈，沒想到有人看到片段後向警方舉報。

據悉，陳女最初稱自己只是超速，並不是酒醉駕駛，更沒有因超速駕駛而發生事故，故不理解自己犯了什麼錯，但經當地警方警誡後，她意識到其違法行為的嚴重性及危險性，終表示悔意。警方依法對陳女處罰500元人民幣（約601港元），及吊銷其駕駛執照，陳女不准於兩年內重新領取駕駛執照。

（澎湃新聞）

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