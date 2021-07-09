台灣鬼故｜拜陰廟求財激賺600萬！台男卻不守承諾　下場毛骨悚然

撰文： TVBS新聞網 最後更新日期： 2021-07-09 22:30

許多人遭逢困境時會選擇求神拜佛，或者去拜萬應公等等，然而外傳若「拜完沒有還」恐發生大事，一名台灣男子求萬應公，簽牌時中了600萬（台幣、下同），豈料事後沒遵守約定，又不理警告，最後落得超恐怖的下場。

拜陰廟卻不守承諾！台男求財激賺600萬卻忘了答應做一件事 最後下場毛骨悚然（點圖放大瀏覽恐怖故事👇👇👇）

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台灣民俗專家一玄老師在節目《震震有詞》中解釋，萬應公、百姓公其實是以前流落他鄉，或是暫時的無主孤魂，地方人士因他們沒地方回去，便集資出錢將其合葬，而在道教玄學中便俗稱是「陰神」，但一般來說，「不可能你不報答我，我就直接把你幹掉，這會有點違法，不過祂會先去警告你，你真的不允諾，祂才會來找你算帳。」

一玄老師15年前曾處理過一樁事件，由於當時很盛行「地下簽牌」，一名男子半夜到深山內找百姓公，「用麵粉讓它浮字，真的字啊浮起來，他中了三期的特尾，600多萬」，結果回去之後忘了曾答應要當天12點前就把錢花光，只花了100萬，剩下的便用紙箱裝起來放在床底。

「古代人說好像在睡錢，我們人走掉之後躺在棺木裡面，旁邊塞很多錢，就跟那個道理一樣。」一玄老師表示，後來該名男子在新竹某個香山大橋撞死，死後母親覺得奇怪「我兒子好好的，怎麼會突然出車禍？」無助地跑去問神明。

當時神明透露，家裡面有很多錢都在床底下，「他已經『睡錢床』了，代表要被人家帶走」，結果母親回家一拖出來，發現真的有兩大箱錢，瞬間嚇壞，後來請法師跟百姓公合談，解決一切，「可是在這之前，他已經連續爆胎兩次，已經有警告你，還是不去還，後來就被收走了」。

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