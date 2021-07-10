女子肚脹像懷孕7個月　醫生抽出巨大「肉羹肌瘤」　恐怖畫面曝光

撰文： 凱薩琳 最後更新日期： 2021-07-10 19:30

肚子突然無故脹大，需要小心處理並盡快求醫！近日有台灣婦產科醫生在其facebook專頁透露，1名30多歲旅居日本的女子3個月前腹部開始隆起，外表看來像懷孕7個月，更出現便秘、尿頻等症狀，需要回台就醫。該名婦科醫生檢查後發現她肚內有1顆20厘米的巨大肌瘤，決定替她做微創手術，醫生先在肚臍開小洞，最後花了6小時拉出重達3公斤、外形像肉羹的條狀肌瘤。醫生及後在fb專頁分享手術照，雖然照片經處理後變成黑白，但畫面仍然嚇呆一眾網民。

台灣婦產科醫生李偉浩在fb專頁撰文，表示1名30多歲女子因肚子突然脹大，看起來像懷孕7個月，接受檢查後發現肚內有1顆巨大肌瘤，需要接受「單孔」達文西機械手臂手術移除肌瘤。（fb專頁「Dr. 李偉浩的婦科手術室」圖片）

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

台灣婦產科醫生李偉浩早前（6日）在fb專頁撰文，表示1名30多歲長年旅居日本的女子因肚子突然脹大，讓她看起來像懷孕7個月，更開始影響其健康，受便秘及尿頻等問題困擾，經當地醫生診斷後，發現她肚內有1顆18厘米的肌瘤，建議她接受開腹手術治療，因此台女決定回台尋求第二意見，上月在醫院接受檢查時，發現肌瘤已成長至20厘米，及後再轉診至李偉浩醫生，李醫生決定採用「單孔」達文西機械手臂手術。

慎入！「肉羹肌瘤」恐怖畫面曝光▼▼▼

李醫生解釋，由於子宮肌瘤實在太大，令原本架設達文西機械手臂的方式也要轉變。在女子肚內的是寄生型後腹膜肌瘤，李醫生指這種肌瘤的血流分佈比較不規則，而且在後腹膜也距離大血管跟輸尿管很近，故需要找到供應血流的動脈並分離腹膜，確認沒有觸碰鄰近器官跟血管、輸尿管，共花了6小時才把肌瘤完整割除。

手術後李醫生把切下來的肌瘤排在手術台上，看上去像盛裝在碗中的肉羹，「開刀完後病患應該瞬間少了3公斤」。由於肌瘤的體積實在太大，李醫生坦言動手術後整個人也累癱了，「因為這顆肌瘤裏面有些鈣化位置，光是把肌瘤削出肚子就花了接近3小時」。

同場加映：私密處跌出來！台婦卻心想「那是什麼？」這樣做終惹禍（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 4 + 4 + 4

同場加映：女人40私處乾爭爭 月經一次僅三天 聽原因才知「是老闆害的」（點圖放大瀏覽👇👇👇）