年輕財經主持分享學買股票心路歷程　華盛通4大功能助年輕人投資

現時不少年輕人投身社會累積一定存款之後都會考慮投資增值，但入市後卻每每遇上「一買即跌」、「一賣即升」、「愈揸愈蝕」等等苦況，結果得不償失。新生代財經主持Valerie就以過來人身份同大家分享年輕人學習投資時值得學習及注意的要點！



Valerie是新生代的財經主持，初學投資時亦曾有收Number的心態。（華盛証券提供）

初學投資唔知買咩好 曾盲目收Number跟入貨

Valerie憶述，初學投資時根本不知道應該買什麼股票，所以首次入市是在家人建議下投資內銀股，最後亦取得開門紅有錢落袋。不過之後仍不知道如何揀股，只靠留意財經節目「收Number」，「諗住自己唔使去做啲咩功課啦，黐住啲財經猛人應該無死嘅」，結果還是有失手蝕錢的時候。

事後回顧，她認為並非貼士不準確，而是股票市場變化極快，「我都試過跟人哋買細價股，可能走唔切，咁都會輸錢嘅，通常買呢啲高風險嘅贏錢就慢慢贏，但輸錢就輸得好快」，提醒大家即使收到強力推介亦要先自行做功課，不能盲目「跟風」入市。

持倉平衡高低風險 用啱工具事半功倍

近期股市十分波動，港股和美股均曾出現單日大跌，稍一不慎隨時損失慘重。Valerie分享個人投資組合時亦強調，任何時候都持有一些穩健、抗跌力強的股份；另外亦會月供股票，「慢慢賺價又賺息」。至於風險較高的衍生工具只佔極少，以平衡持倉風險。

她亦提到，自己和不少年輕人一樣，去年開始嘗試進軍美股，「舊年年中大家都知道買咩都會升」，當時首次買入電動車生產商Tesla（TSLA），至今仍然持有兼有錢賺，但年初已逐步減持，目前亦只持有2隻美股。

Valerie與不少年輕人一樣都有投資美股，但至今初起逐步減持。（華盛証券提供）

談及投資美股，以往其中一個難處在於需另行開設一個專門買美股的戶口，存款取款、落盤買賣均需分開多次處理。Valerie透露，自己現時使用華盛証券的手機App「華盛通」，一個戶口即可同時買賣港股、美股及內地A股，而且手續費極低，令她可以「諗少好多嘢」，不用怕買賣成本過高影響買賣決策，「以前出入費貴嘅時候，你投資意慾冇咁大，而家投資意慾係輕鬆咗」。

華盛通除了讓用戶同時投資多個熱門股票市場，Valerie認為，華盛通同時能讓她可透過一個手機App，即時了解市場資訊、然後進行分析揀股，以及即時落盤買賣投資三步曲。

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華盛通App提供多種資訊方便年輕人入門

她舉例，華盛通每日均會整理各地市場重點，讓用戶早上即可快速了解各地股市發展。App內同時設有「華盛通社區」，用戶可觀看專家直播分析大市，又或在討論區與其他用戶切磋交流，「可以即時知道多啲人哋嘅意見，睇下自己講嘅嘢啱唔啱」。

Valerie特別提到，華盛通提供的中文美股深入分析十分有用，「好多時我哋睇美國股份，香港都唔會有好深入嘅分析，都要睇外國網站先至有，但嗰啲係英文」，讓她能接觸到最快、最新的美股資訊。

美股資訊以英文為主，華盛通提供深入的中文美股資訊，令讀者可以接觸到最新及最快的消息。（資料圖片／美聯社）

股票／衍生工具篩選器幫手選股

新手亦常常遇到選股無從入手的難題，Valerie表示華盛通設有「選股器」，預先根據如巴菲特概念、拜登基建計劃概念等分類，又或「某啲概念或者版塊嗰日升得多啲呢，我都會特登撳入去嘅」。看好個別概念或行業但不清楚有什麼股份可以投資，就可以將篩選工作交給選股器，再在雲雲股海之中擇出心水靚股。

年輕投資者如果偶爾想投機短炒，亦可以使用華盛通App內的窩輪牛熊證篩選器，設定各種條件後快取選取適合的衍生工具，快人一步搶奪先機。配合華盛通的串流報價功能，避免一般報價延遲問題，就更加適合短線投資，因為用戶可以看到即時買盤、沽盤數目，提高交易準繩度。

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【Valerie給投資新手的6點建議】（香港01製圖）

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華盛通App踏入5周年 強調年輕重要性、做年輕人夥伴

華盛証券於2010年成立，乘着互聯網券商的勢頭於2016年推出華盛通手機App，最近更正式踏入5周年。華盛通用戶有超過67%年齡界乎25至34歲，明白年輕投資者會隨閱歷、資金及需求而改變，因此選擇與年輕投資者以社區構建方式建立互動關係，從年輕人角度理解證券行業變化，令華盛証券成為年輕投資者的夥伴。