10大最怕整唔見隨身物品＋預防貼士　八達通醫療卡總係要用先失蹤

你最怕遺失什麼東西呢？對於總是丟三落四、記性不好的人來說，一定都有過把隨身物品弄不見的經驗，等發現的時候，不管怎麼回想就是想不起來掉在哪。



有時弄丟的東西價值不高，但可能極具紀念意義，甚至是只要一不見就相當令人頭痛的各種證件。

今天《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友最怕弄不見的隨身物品有哪些，可要把它們收好好，不要再粗心大意了啊！

你又有冇唔見過以下物品？一個圖輯看清10大最怕整唔見隨身物品＋預防貼士（點圖放大閱讀）▼▼▼

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No.10 戒指：很多人都有配戴戒指的習慣，有時遇到需要摘下的情況，隨手一放，就因為小小的體積因此遺忘。如果是價值高昂的鑽戒，想必會因此心痛許久，但對更多人來說，最害怕丟掉具有十足紀念價值、意義的戒指，畢竟就算再有錢，也買不回這樣一個載有回憶的紀念小物，如果是另一半送的，還要小心雙方感情因此出現裂縫啊！

No.9 手錶：不要以為現代人很少配戴手錶，實際上調查發現許多人還是有戴手錶的習慣，尤其是智能手錶問世，幾乎成為許多人用來監測心率、睡眠品質的標準配備。如果你也經常忘東忘西，那你一定要學會利用智能手錶才有的「尋找手錶」功能，只要事先與手機連線配對，當找不到手錶時就可以利用這招，快速找回自己把手錶丟去哪裏了。

No.8 醫保卡：相信不少人都曾弄丟醫療保險卡，但現在有虛擬醫保卡可以拯救你！使用虛擬醫保卡，打開QR Code即可就醫。就算長輩、小孩沒有手機，陪病家屬也能透過授權，替他們出示虛擬健保卡，減少多名照護者傳遞醫保卡的困擾，還可以保留完整就醫紀錄，安全又方便。

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No.7 八達通：不管是搭巴士、買東西、租單車，只要一張小小的八達通都可以通通搞定，方便又省時，還解決攜帶一堆零錢的麻煩，因此現在幾乎沒有人出門不帶八達通。不過正因為許多場合都能夠使用的便利性，拿來拿去常常就不小心弄丟，現在很多八達通也都跟信用卡綁再一起，弄丟了更是麻煩。雖然裏面通常不會一次儲值太多金額，但在弄丟難免還是會小心痛，好在現在八達通可以記名，常丟東西的人別忘了申請記名，萬一不小心弄丟卡片還能報失，尋回儲值金！

No.6 身份證：大家都怕弄丟身份證，除了有可能會遭有心人士拿去冒用，拿去從事不法的行為，因此要先再第一時間趕快報失，更麻煩的是後續補發身份證，需要當事人親自向入境處申請，無法委託他人辦理，並且手續繁雜。

No.5 銀包：如果說弄丟什麼東西最讓人崩潰，答案絕對是銀包，因為銀包裏面不一定會有錢，但一定會有各種重要證件！從身份證、醫保卡、車牌，到各式各樣的銀行卡、信用卡通通都在裏面。除了要一張一張去申請掛失，接著還要再一一去補辦，最重要的是還可能想不起來自己到底有哪些卡，也難怪不少人銀包弄丟，都寧願裏面的錢被拿走，但拜託把銀包留下還我啊！

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No.4 錢：不管是誰白花花的現金不見一定都會覺得心痛！平常又特別容易因為隨意把零錢丟在口袋，運動或騎單車時不注意就從口袋中掉出，又或是掏東西時，只要一不注意錢錢就會離你而去。還好現在有許多數位支付的方式，舉凡用手機行動支付、八達通等，粗心如你，出門在外可別帶太多現金在身上，以免有遺失的風險。

No.3 鑰匙：並列「手機、錢包、鑰匙」出門必唸三次口決的鑰匙，就知道有多麼令人容易遺忘。最重要的是，比起其他東西丟在外面會讓人心痛，鑰匙可是不管丟在外面還是家中，只要你回家時發現不在自己身上，就會讓人超崩潰。除了善用鑰匙掛繩，固定掛在家中門口旁邊的掛鉤上，避免自己出門忘記帶鑰匙的機率，常唸「手機、錢包、鑰匙」依舊是相當有效的防健忘咒語！

No.2 學生證：現在許多學生證都結合八達通功能，學生證若是不小心遺失，往往也要擔心八達通的金額拿不回來，對於在校生而言，使用各種設施向健身房、圖書館也都需要學生證，不見的話還是會讓人傷腦筋。想要預防學生證丟失可以申請記名，完成後要是不小心弄掉，就可以致電八達通公司掛失，避免餘額因此遭人盜用。

No.1 手機：手機工作上可以拿來安排行程、記事，平日可以拿來拍照記錄生活點滴，與好友的聊天紀錄也通通在裏面，不見了相當麻煩，最可怕的是裏面還有不少自己的私密照，許多名人都因為手機不見導致私密照外流。萬一真的不見，別忘了先試著使用「尋找」功能，以iPhone為例，有像是標記遺失、持續追蹤，或是在鎖定畫面上顯示自訂訊息，平時別忘了先把「尋找」功能給打開，才能以備不時之需！

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年07月22日至2021年07月20日，共1年。系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論「最常遺忘的隨身物品」相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。



十大最怕遺失的隨身物品（Dailyview授權使用）

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