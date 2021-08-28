非洲媽媽誕畸胎遭拋棄　父一看話係「魔鬼後裔」　要求妻親手殺子

世上為何會有這種冷血父親。非洲國家盧旺達有媽媽誕下頭部畸形男嬰，未料他的父親看了一眼兒子，竟否認是自己骨肉，而是「魔鬼的後裔」，要妻子殺了他「送他回去給魔鬼」，之後拋妻棄子離去。這對絕望母子回家鄉村子求助，可惜村民們竟揶揄男嬰是「外星人」，更有人再勸她殺死兒子。現時網民正在眾籌平台捐款，希望幫助這名孩子到海外就醫。



盧旺達1名媽媽因誕下畸胎，被丈夫拋棄。（「Afrimax」YouTube影片截圖）

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盧旺達女子利貝拉蒂（Bajeneza Liberata）原本和丈夫非常恩愛，但她因為誕下被形容作「怪物」兒子，忽然間眾叛親離。利貝拉蒂接受外媒訪問指，她懷孕期間沒有任何異狀，一直待在家中安胎，產前才去醫院接生。

兒子出生時頭部畸形，醫生見到他頭部都非常驚訝，但令人心寒的是利貝拉蒂丈夫的反應。她形容丈夫看到兒子時，竟氣得否認是他的骨肉，認為寶寶是魔鬼所生，是「魔鬼的後裔」，自己絕不負責。丈夫甚至要求利貝拉蒂殺死兒子，「把他送回去給魔鬼，他是魔鬼送來的」，說完忿而離開醫院，完全沒有回頭，剛剛產子的利貝拉蒂大吃一驚。

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利貝拉蒂被丈夫遺棄在醫院，過了幾天有好心人送她離開。兒子身體瘦弱，但頭部出奇地大，看起來很痛苦，醫生甚至沒告訴他兒子患了什麼病，利貝拉蒂說自己生過幾個孩子，但全部都正常。她原本沒有工作，現在要獨力養育所有孩子。

利貝拉蒂將其他孩子留在城內，帶住頭部畸形的兒子返回家鄉村莊求助，可是家人見到她帶住孩子回去，也沒有辦法幫她，只是一路哭泣。之後家人開始疏遠利貝拉蒂，村民們形容她的兒子看起來像外星人，不停取笑、侮辱、指責。利貝拉蒂稱有人再勸她殺了兒子，但她無法下手，因為孩子無論看起來多怪，仍然是由她帶來這個世界。

經營Afrimax TV等頻道的Afrimax在GoFundme發起籌款，希望可幫助利貝拉蒂帶孩子到海外治療。而利貝拉蒂拒絕放棄兒子的母愛感動了不少網民，包括不少已為人母的網民，除了捐款還留下打氣話語：

（綜合）