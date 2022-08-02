覺得邊張相最有feel？神準測出你最易畀人呃啲乜　揀呢杯注定破財

每個人都想遇到一個真心對待自己的人，期待在對的時間能遇上對的人，但是有時卻會因為遇人不淑而讓自己受傷。



不管是男孩子還是女孩子，在尋找戀人的過程都要擦亮眼睛，要懂得及時止損。

想知道你在感情上最容易被騙什麼嗎？快來測一測吧！

請在下面圖片中，選出一張你最有感覺的圖片，就能知道答案（點圖開始測驗）▼▼▼

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A.你在感情上最容易被騙走屬於你的驕傲。你是一個非常有魅力的人所以你身邊從來就不會缺少異性的追求。不管追求你的人條件有多好你完全不在意，你只在乎你心裏的那個他，或許以前的你是寧可高傲的發霉，也不要委屈的戀愛，但在他面前你放棄了屬於你的驕傲，一切以他為重，但是你並沒有得到一些回報只是一味的付出。

B.你在感情中最容易被騙走你的心。你是處於一種越嚮往愛情，越得不到愛情的狀態，追其原因是因為你自己的性格有一點小自卑。當有人追求你時你很容易就陷入愛河，總是處於遷就的一方，事事以他為中心，可以說是掏心掏肺對他好，但是你付出了真心卻沒有得到同樣的真心相待。這段感情是讓你傷心的，你需要一段時間去平復。

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C.你在感情中最容易被騙走金錢。你是一個比較單純的人，同時也是一個非常渴望得到愛的人，所以被人對你好一分你就會回報十分。你對對自己好的人並沒有什麼防備心，你也不會主動去懷疑你身邊的人，所以你最容易被當作冤大頭提款機。剛開始你不會覺得有什麼不對，時間一長你才會覺得不對勁。

D.你在感情中最容易被騙走你的尊嚴。愛情裏面有尊嚴嗎？有人說有，如果一份沒有尊嚴的愛情一定不是真正的愛情，但是對於只想認認真真守護一段感情的你來說，你願意放下自尊，去做一些看起來十分沒有尊嚴的事兒。可能你會出於不甘心所以不願意放棄這段感情，你總以為自己遲早會感動他，可是並沒有，你為他所做的事情他根本不放在心上。

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