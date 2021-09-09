涼感M巾│港女分享用後：時熱時涼超詭異　用護墊更似底褲黐退熱貼

衛生巾的款式愈出愈多，目的都是希望令女生在「唔方面嗰幾日」帶來舒適感，但女生使用不同衛生巾產品，感覺可能不似預期。有女網民近日於討論區發文表示，不解為何會有人發明涼感衛生巾及護墊，她說曾用過一次，「感覺超詭異」，一時熱一時涼，形容「好似黐咗塊退熱貼喺條under（內褲）度咁」，更強調不會再給這類產品第2次機會。
該名香港女網民於台灣Dcard討論區以「到底邊個發明涼感護墊／m巾，救晒命」為題發文，她表示涼感衛生巾及護墊早前很紅，但她用過一次後就「唔知呢樣嘢係做緊乜」。她憶述使用時的感覺「超詭異」，經血排出時下體會有熱感，但衛生巾透出涼感，整個感覺就像「冰火幾重奏」，兼經常覺得好像快要側漏經血。
她續說，「護墊仲癲」，因不是來月經期間使用，下體不會有熱感，用涼感護墊感覺「好似黐咗塊退熱貼喺條under度咁」。她無奈地說，「真心想問呢個產品邊個諗出嚟， 真係救晒命」，她問其他網民有沒有人喜歡使用涼感衛生巾及護墊，可以分享一下她未理解到的美好，但她強調自己應該不會再給涼感衛生巾及護墊第2次機會。
不少網民認同樓主所說，指出「原來唔係得我一個覺得呢樣嘢古怪」、「好似下面黐咗牙膏」、「有次m痛𡁵用，用完痛到我坐都坐唔直」，不過有部分網民分享涼感衛生巾的美好感覺，指出「夏天真係焗到傻豬，涼涼地就好似冇咁焗」、「我嫌佢唔夠涼添」、「好似少咗罨住嘅感覺」。
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