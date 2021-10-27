意大利一次大戰背叛德國　反成豬隊友拖累盟國　造就墨索里尼冒起

如果在網上搜尋器輸入「意大利」及「二戰」，搜尋結果不乏嘲笑意大利當時戰力低下，結果吃了苦果。然而追溯至第一次世界大戰時期，意大利卻是各大陣營爭取合作的國家，意國甚至背叛合作伙伴德國，加入英法俄陣營，但因戰事一度失利，「豬隊友表現」淪落到被英法兩國看不上眼，導致埋下獨裁者墨索里尼的崛起，日後更參加了第二次世界大戰。



德意志第二帝國於1871年成立，拉攏俄國及奧匈帝國，組成「三皇同盟」。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

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淺入深解釋歷史因由的YouTube頻道「cheap」，早前上載的短片「一戰的義大利是豬隊友嗎? 為什麼義大利敢背叛德國? 一戰的義大利在幹嘛?」，詳談了意大利參加第一次世界大戰的經過，首先從意大利王國與奧匈帝國的關係說起，早於1861年，意大利王國正式統一，但過程中受到奧匈帝國阻撓，甚至在意大利統一後仍然霸佔特倫托、哥里加，亞得里亞東岸等地區，上述地方屬於威尼斯共和國（現今北意大利）原有領土，有不少意大利人居住，國民認為上述地方都是尚未收復的意國領土，因此逐漸積聚了反對奧匈帝國的聲音。

德奧俄「三皇同盟」瓦解

到了1871年，德意志第二帝國成立，拉攏俄國及奧匈帝國，組成「三皇同盟」對付法國，但隨後奧俄因巴爾幹半島問題而鬧翻，當時德國考慮到奧匈帝國在歐洲的形象較好，加上同是日耳曼人，所以和對方秘密簽署《德奧同盟條約》，以對付與法國愈走愈近的俄國，「三皇同盟」就此瓦解。

奧俄隨後鬧翻，德國考慮到奧匈帝國在歐洲的形象較好，加上同是日耳曼人，所以和對方秘密簽署《德奧同盟條約》，「三皇同盟」就此瓦解。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

德意奧成立「三國同盟」

到了1881年，法國入侵突尼西亞，同時意大利亦對突尼西亞虎視眈眈，因此向當時國力如日中天的德國尋求幫手，甚至不理會國內不滿，順勢與德國及奧匈帝國合作，成立「三國同盟」。至1893年，法俄為了對付德國，秘密簽署軍事同盟協議；1907年，英俄兩國在中亞、遠東地區達成和解，簽訂英俄條約，換言之，英法俄三國協約成立，歐洲分裂成兩大敵對陣營，戰事一觸即發。

意大利加入英法俄陣營

直至1914年，奧匈帝國王儲斐迪南大公夫婦在國內的薩拉熱窩遇刺，觸發第一次世界大戰，德國與奧匈帝國先向俄國宣戰，但由於「三國同盟」的本質是傾向防禦，所以意大利沒有義務參戰，加上意大利與英法兩國關係不錯，因此最初宣布保持中立，兩大陣營為了拉攏意大利，紛紛答允會提供不少好處。德國與奧匈帝國承諾等戰事結束後，奧匈帝國會將特倫托及弗留利送給意大利，法國控制的突尼西亞亦會一併送出；雖然俄國面對德國與奧匈帝國，戰爭壓力很大，但由於比較窮，所以沒有向意大利提供經濟誘因，因而被意大利拒絕。

其後英法兩國大開空頭支票，承諾戰事結束後，將奧匈帝國的特倫托、哥里加、波爾察諾、的里雅斯特及伊斯特里亞半島統統送出，就連土耳其的安塔利亞及德屬非洲殖民地都一併送給意大利，成功吸引意大利加入英法俄陣營。

意大利向奧匈帝國宣戰

1915年5月23日，意大利正式向奧匈帝國宣戰，戰線西起瑞士，東到亞得里亞海，綿延650公里，由於奧匈帝國的主力仍與俄國交戰，並沒有留下太多軍隊防守意大利，雖然意大利的兵力長期在奧匈帝國的兩倍，但由於奧匈帝國擁有阿爾卑斯山的地理優勢，意大利只能循地勢較低的伊松佐河發動攻勢。



德國教訓「叛徒」

從1915年6月至1917年4月期間，意大利發動總共9次伊松佐河戰役，但始終無法突破奧匈帝國的防線；到了1917年5月，意大利再以40萬大軍發動突襲，奧匈帝國守軍只有20萬人，經過17天苦戰，意大利錄得15萬傷亡，卻完全沒有任何收穫。同年8月，意大利發動第11次伊松佐河戰役，今次集結50萬大軍，取得有史以來的最佳戰果，打到奧匈帝國即向德國求助，今次輪到奧德兩國發動第12次伊松佐河戰役，令意大利吃了敗仗，損失32萬人，其中27萬人成為俘虜，除了吐出之前11次伊松佐河戰役所佔領的土地，甚至要往後撤退19公里，以等候英法兩國的救援。由於戰情嚴峻，英法唯有派兵增援，令德奧聯軍無法攻入意大利，但德國已打到意大利無法再發動攻勢，於是繼續與英法廝殺。

奧匈帝國擁有阿爾卑斯山的地理優勢，所以意大利只能循地勢較低的伊松佐河（紅箭示意）發動攻勢。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

65萬意大利人死亡



意大利隨後在一戰中近乎沒有戲份，只能空等戰事結束。一戰期間，意大利總共錄得65萬人死亡、95萬人受傷、53萬人失蹤或成為俘虜，卻完全沒有重大戰果，當中最大成就只是在伊松佐河戰役牽制奧匈帝國一部分軍隊。

國內開始反對英法

到了1918年，一戰以協約國勝利告終，雖然意大利貴為勝利國，但由於中途加入協約國，而且沒有突出表現，所以戰後沒有獲得太大好處，意大利人認為戰事導致接近200萬人傷亡，但只能拿到戰前承諾的部分領土，國內充滿強烈反對英法的聲音，開始出現極右及極左勢力，極右派支持國王建立強大國家，並實施經濟保護主義；極左派則是無政府的社會主義者，主張廢除王政，並施行社會主義，前者在工商業發達的北意大利有較多支持者，後者則是以南意大利的農民贊成居多。

墨索里尼冒起

出身於意大利中部的墨索里尼，在鐵匠父親的薰陶下，成為無神論的左派主義者，早年加入激進的左翼政黨意大利社會黨，熱衷於反政府的活動，當意大利向奧匈帝國宣戰，由於他反對資本家，並非反對意大利這個國家，故決定以士兵身分參戰，但被迫擊炮炸至重傷，因而退伍。墨索里尼隨後見到英法兩國戰後不認帳，只是向意大利給予戰前承諾的部分領土，他一怒之下變成右派，成立極激進的右翼政黨「國家法西斯黨」，迅速得到中產階級、地主與資本家的支持，並於1922年發動政變，與數十萬名底層工人及農民向羅馬進軍，終令墨索里尼取得政權，展開二十多年獨裁統治，日後更帶領意大利參與第二次世界大戰。

（本文已獲YouTube頻道「cheap」授權）

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