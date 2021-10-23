鑽石山全港最好住？連登仔大讚交通無得輸　隔籬仲有大把好嘢食！

又有得爭論了！連登討論區有網民發文，指鑽石山可能是香港最好住的地方，最大原因之一是前往香港各區的平均交通時間都是最短，甚至想要悠閒的感覺都只需要坐一程車到西貢即可。他又指，遺憾的是鑽石山土地供應有限，少有新樓推出，「抽到嗰邊新居屋班友真係開心過中六合彩」。



有網民開Po大讚鑽石山是香港最好住的地區。（資料圖片）

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樓主「西堤灣總站」在討論區上以「鑽石山係咪全香港最好住嘅地方？」為題發文，他指就交通而言，不論乘坐港鐵或巴士，「去中環、北角、觀塘、柴灣、荃灣、沙田、上水、元朗、西貢、大嶼山，依堆重要地方，平均嚟計交通時間都係最短」。

他又提到，如果住在鑽石山，「日日放工返鑽石山去放低嘢，搭1A小巴去西貢海傍跑個步，返鑽石山換衫再搭港鐵／巴士出去食大餐唔係夢」。他形容鑽石山是「全港最靚嘅地皮」，可惜新樓供應有限，難怪當區指標樓盤星河明居「樓價咁硬」，早前能夠買到居屋啟翔苑的人「真係開心過中六合彩」。

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