印度神童最新預言：12月10日爆全球3大災難　慘到2022年5月先好轉

【印度神童最新預言2021／占星／經濟股市／加密貨幣】新冠疫情未解決、全球股市反覆、供應鏈緊張，加上中國內地限電等，每個議題都引起全球關注，究竟何時會好轉呢？印度神童阿南德（Abhigya Anand）於10月22日發布最新影片，再次質疑疫苗效用，又說以上影響會在12月10日後加劇，全球有供應鏈及能源危機，更有下一波疫情迫近，他又點名指很快會影響美國，要直至2022年5月才好轉。阿南德同時提出5招解決方法，呼籲提高警惕。



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12月10日後多項危機加劇 點名美國受影響

印度神童阿南德9月曾點名中國會主要受到影響，之後中國傳出限電及新冠疫情擴散等消息，令網民聯想到印度神童的預言是否準確。至10月22日，阿南德再發布最新預言影片，以吠陀占星術角度討論全球能源危機、新冠疫苗問題及經濟挑戰等。

阿南德指出，在2021年12月10日、大約在12月第2個星期，卡拉薩爾帕瑜伽（KALA SARPA YOGA，印度星盤）正在緩慢而穩定地形成，明言這將會對世界產生很大影響，而能源危機、電力短缺、供應鏈中斷等危機，將會同時湧現並加劇，而大部份影響或會在12月10日後影響美國。

再質疑新冠疫苗

新冠疫情方面，阿南德說英國、美國、新加坡、以色列等很多疫苗接種率高的國家，都面臨高感染率，他亦再次質疑疫苗未能抑制疫情。

印度神童阿南德曾預言疫苗會有以下問題▼▼▼

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解決危機5大方法

面對即將到來的危機，阿南德認為應建立好自己的備用或替代能源；可以投資黃金和白銀，加密貨幣則只能長線投資；自己種食物、購買有機農地，亦不應擠在狹小空間裏；要順應自然，照顧好大自然提供給人類的東西；以及需要對神有信心。

阿南德又強調，他不是為了散布恐懼，而是占星師職責警示人們，為接下來要發生的事情做好準備。

Bitcoin、經濟股市將爆破？



加密貨幣前景未明，印度神童阿南德於9月21日發布的最新預言影片及文章中指，加密貨幣Bitcoin等價格或會在11月底前破紀錄，惟將在這個時間點大回調，甚至泡沫破滅。阿南德另預言了經濟泡沫爆破關鍵時間點，形容這次爆破「爆炸性非常大」。

印度神童預言經濟股市、加密貨幣Bitcoin泡沫爆破關鍵時間點▼▼▼

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印度神童2類產品投資建議！呢類產品勿投資▼▼▼

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不過，以上意見只供參考，股票、資產價格可升可跌，投資者應量力而為。

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印度神童預言亦受質疑

其實阿南德預言亦非全部成真，部份受到質疑，例如他預測2020年會發生第3次世界大戰，並指出參與國家為美國、伊朗、印度及巴基斯坦，但綜觀2020年未有發生相關事件。另外，阿南德曾預測2021年2月或發生經濟崩盤等大災難，惟雖然全球股市有大幅波動，但仍然處於高位，所以預言這回事，只供參考。