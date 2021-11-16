【安心出行】台北街市奇招呃人掃QR code　網民笑爆但齊讚超有效

為防止疫情擴散，台灣已經實施好幾個月的簡訊實聯制，讓不少人已經習慣在進到各大場所時，會先拿出手機掃描QR CODE傳給1922。
對此，有一名網友分享，自己某天在逛市場時，已經將簡訊畫面出示給工作人員後，卻沒有得到任何回應……
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原PO在PTT上以「進入市場請出示實聯制簡訊」為題分享，自己某天要去台北水源市場採買時，已經邊滑手機準備開啟相機掃實聯制時邊走到入口處，只有聽見大聲公播放著「進入市場請登記實聯制」，而桌邊站著一位工作人員，於是他下意識發送完簡訊後，把畫面遞給人員看，過了兩秒店員卻完全沒有任何反應。
原PO補充道，當下想說應該會聽到店員揮手示意或是講話等，但換來的卻是一陣沉默，便讓他又再一次地望向這名店員，這才知道這店員竟是一個戴著安全帽，身穿水源市場工作背心的假人模特，讓他頓時感到超傻眼。
此文一出，便有許多網友紛紛笑稱，「（防疫）效果顯著」、「防疫稻草人」、「這個不用付薪水」、「跟稻田中間放稻草人的意思差不多」、「再穿長袖、手套、鞋子就完全沒破綻了，超省人力」。
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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】