台灣全聯超市牛奶竟鎖上防盜扣　網民：只能說小偷無所不偷

不少商店為防有人偷竊，都會在貴價的商品鎖上防盜磁扣，但台灣竟然有超市連平價商品也鎖上。有台灣網民於facebook發文表示，她日前到一間全聯超市購物時，發現大瓶牛奶被鎖上防盜磁扣，讓她大感驚訝。



有台灣網民於facebook發文表示，她日前到一間全聯超市購物時，發現大瓶牛奶竟被鎖上防盜磁扣。（fb群組「全聯消費經驗老實說」圖片）

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該名網民於fb群組「全聯消費經驗老實說」發文並貼出照片，見到貨架上整排的大瓶牛奶都被鎖上防盜磁扣，而價錢標籤顯示每瓶只售166元新台幣（約47港元），並非很昂貴的商品。她表示，全聯總不會讓人失望，別家超市的鮮奶會綁着布丁、紅茶等贈品，全聯卻綁着鎖頭，她還笑說「結完賬也沒送鎖頭，好可惜」。她好奇地問其他網民有沒有見過牛奶會鎖上防盜磁扣。

帖文引起網民熱議，有人指出「我去的是大罐的奶粉有上鎖，還真的沒看過鮮奶也上鎖」、「瑞穗（鮮乳）常常被偷，所以有蠻多間都會上鎖」、「發泡錠、飲料我都看過上防盜，鮮乳正常啦」、「鮮奶也有人偷，這社會怎麼了」、「只能說小偷無所不偷，貪小便宜的人很多」。

根據台媒《NOWnews》報道，全聯超市表示，各間門市都會依照不同狀況做商品防盜管理，所以上鎖的產品有可能不同，都是由各門市自行決定。