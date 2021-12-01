心口生瘡竟是致命危機？出現6個情況別拖了!突變「大細波」要小心

【乳癌／癌症】你有定期「自摸」，確定乳房狀況一切正常，胸部沒有出現任何不明的硬塊嗎？如果你發現自己的胸部有些異樣，請立即就醫，不要當作沒事，先前就有一起35歲女性胸前長了顆小痘痘，結果後來醫生檢查後，確診她罹患乳癌。
胸前長痘竟是乳癌前兆
胸前長痘痘這件事情，大家第一個想法就是將其視為毛囊發炎，不過，有位35歲的王小姐，在洗澡的時候注意到右胸上有個約1個食指大小的腫塊，當下她自行判斷是長了個痘痘，只是膿還沒有成熟冒出頭來，想不到，過了好幾個月後卻發現，胸前痘痘還在，直到就醫檢查才知道，原來自己罹患了乳癌。
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乳癌6徵兆+自我檢查法
據統計資料指出，「乳癌」是台灣女性發生率第1位的癌症，而乳癌初期會有下面這6徵狀，若胸部已經有明顯變形或是乳頭凹陷，就不要再拖了！
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1.乳房莫名疼痛
2.乳頭出現不明分泌物，甚至分泌物中帶血
3.乳房大小不一或形狀改變
4.乳房的皮膚出現橘皮、發紅潰瘍等異狀
5.乳頭凹陷
6.乳房或腋下出現腫塊（在生理期後1-2天較容易摸出來）
【圖輯】這7類人最易患乳癌？（點圖放大瀏覽👇👇👇）
台灣財團法人癌症臨床研究發展基金會也在YouTube上，詳細介紹了乳癌初期會有的胸部形狀或狀況，提醒大家要熟記「看一看，摸一摸，擠一擠」的自我檢查口訣，建議是在月經過後一個星期檢查，若你的生理期時間不固定或是已經停經的女性，也可以每個月固定一天做檢查，放鬆站在鏡子前面，用三根手指頭，微用力的仔細觸摸從鎖骨下的淋巴結、腋下到肋骨下緣等位置。
那些人是高危險群？
除了作息之外，健康署也有列出下列這7種人罹患乳癌之危險性稍高，不過，每個人還是要多加注意自己的乳房健康，不要輕忽！
1. 家族有乳癌病史
2. 一側乳房得過乳癌
3. 得過卵巢癌或子宮內膜癌
4. 未生過孩子或在30歲後才生第一胎
5. 未餵過母奶
6. 初經早、停經晚
7. 長期使用賀爾蒙補充劑
定期做乳房X光攝影檢查
台灣醫生許書華也在粉專《許書華醫師 陪妳寫日記》上提到，雖然乳癌是當地女性頭號癌症，但根據美國癌症研究所（AICR）指出，其實有高達38%的乳癌是可以預防的！「再次提醒女性朋友，45-69歲婦女、40-44歲二等血親內曾罹患乳癌之婦女，每2年1次乳房X光攝影檢查。」
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