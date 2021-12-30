讀直資大開眼界　同學住複式單位成身CHANEL　中產女：自己好渺小

直資學校雖學費高昂，但仍受到不少家長熱烈追捧。近日1名女學生就在網上發文，本來以為家境不俗、住私樓的她，稱自從入讀直資中學後才發現大部份同學非富則貴，有同學與她居於同一大樓，惟對方住的是價值7000萬元的複式單位，另有同學則全身名牌，讓她忍不住驚歎：「發覺原來有錢人真係好多…自己真係好渺小」



1名女學生網上發文，指其直資中學的同學非富則貴，令她感到非常自卑。（《親親我好嗎》劇照）

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該名女學生在「schools.secrets」投稿，表示自己生於中上階層家庭，過去就讀傳統小學，每當邀請小學同學到會所，同學都會讚歎不已，因此令她一直以為自己家「特別有錢」，亦對家庭環境非常滿足。

直至樓主升讀直資中學後，「我對我眼前嘅同學住嘅地方、用嘅嘢、食嘅嘢充滿晒驚訝嘅眼神」。她透露自己居於3房私樓單位，有1名同學與她住同一大廈，但對方住的是複式單位，她事後翻查該單位的樓價，驚覺要價7000萬元，大嘆「突然覺得自己好渺小」。她續指，學校間中有便服日，1名女同學竟以一身名牌「CHANEL」現身；即使每天必須的午餐，樓主亦指班中有部份男同學每次均會買飲料搭配，連同午飯約要價40元。

樓主指有同學居於7000萬元的複式單位，在便服日一身名牌上學，同遊迪士尼樂園又隨便花了1000元買福袋和公仔。（《親親我好嗎》劇照）

樓主表示，在她就讀中二時，1名同學在家中舉辦生日派對，「佢間屋大到我OMG（我的天）咗，仲要喺九龍城區」。她又憶述曾與同一名同學到迪士尼樂園遊玩，對方豪花1000元狂買福袋和公仔，令她「再次覺得自己好渺小」。

樓主最後指自己並非要「炫耀」其同學多麼富有，「只係我發覺原來有錢人真係好多，自己真係好渺小，可能我未見識過世界sorry！」。帖文一出即吸引大批網民留言，不少人都勸樓主要知足，認為根本毋需與同學比較，「幾有錢都係父母有錢，無人控制到自己嘅出身，你父母又唔係冇畀飽飯妳食，除咗錢妳有冇睇到其他有價值嘅嘢？」、「點解要攀比，佢有錢過妳又點？」、「其實再多錢都係你父母賺返嚟，有咩好比較？」。

另有網民就留言指，「40蚊一個lunch都唔係話好貴啫」、「食飯40蚊有幾貴呀，當年我返中學嘅時候一個晏晝食100蚊，雖然而家冇呢支歌仔唱」、「40蚊都嫌貴，我呢個無錢嘅見到40蚊一餐就已經好開心」。

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