大馬性感女醫生網絡爆紅！外形「超兇」被起底　網民爭住登記求診

有台灣網友1月6號在PTT的表特板上，曬出一位女醫生的照片，只見該名女醫生從白袍照到火辣泳裝比堅尼都有，吸引各路老司機瘋狂朝聖，甚至還在留言狂喊「我有病！」也有神人找出該名女醫生的社群帳號，瘋搶瀏覽女醫生的各種辣照。



根據該名女醫生的IG個人資料欄，她是一位馬來西亞人，居住在台灣，是一名當地家醫科住院醫生。臉蛋清新脫俗，還被網友說有點神似韓星金高銀，清新的臉蛋配著卻是非常「兇狠」的魔鬼身材，被放上表特板後隨即引起熱議。（點圖放大瀏覽👇👇👇）

+ 27

下載「香港01」App ，即睇城中熱話

網友分享不少張照片，不僅有白袍工作照，也有可以展現知性美的黑色套裝，不過真正讓網友們驚呆的是女醫生穿著養眼比堅尼，好身材幾乎快要擋不住，讓老司機們為之瘋狂。

網友們見到照片之後瘋狂留言直喊「我有病！」還有鄉民表示「超漂亮，身材好又會打球」、「有金高銀的fu~氣質特別又耐看」、「哪天有空我預定那天生病」、「我不知道哪裡有病，找家醫科剛好」、「有點像機智醫生生活的潤福長大留長髮」、「我很嚴重，醫生先看我」。

延伸閱讀：

「超胸口罩妹」爆紅！網起底：正翻

【本文獲「TVBS」授權轉載。】