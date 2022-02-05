古代沒有眼鏡　古人患近視即被視作廢物　1個原因極少人患老花

近視是古老疾病，但眼鏡面世卻不足1000年，YouTube頻道「cheap」指出古人一旦患近視，若仍處於狩獵時代，則會被視為廢物；但即使是讀書人，近視下無法閱書籍仍是大大不便，所以中西古人都有各種方法矯正視力，除了有眼鏡雛型之外，還會擺放植物及食藥以保視力，而且及早睡覺減少閱讀，甚至接受印度僧醫的眼科手術。不過，由於古人壽命較短，所以甚少人能活到患老花的年紀，其後隨着眼鏡的出現，亦為眼疾人士帶來方便，眼鏡最初只有一塊鏡片演，後變成今時今日連片帶框，並由只有放大功能進化到體現出凹凸透鏡原理等科學技術，戴眼鏡由被最初視為有缺憾，到現代甚至成為時尚裝扮的一部份。



近視是古老疾病，早在眼鏡面世前，古人已有不同方法應對。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

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YouTube頻道「cheap」的影片「古代沒眼鏡 近視怎麼辦? ▶ 近視的歷史」講述患有散光的人閱讀文字會有困難，不論物件的遠近也難以看得清楚，而且散光大多是遺傳，與後天無關，所以古人很早就受到散光之苦，不過散光的症狀是晚上比較嚴重，白天倒是還好，古人一大清早就去耕田或狩獵，日落就休息，散光對他們而言並非大問題。

難活到40歲少人患老花

有遠視或老花的人無法看清近距離的事物，不過老花主要發生在40歲以後，但古人沒有這麼長壽，即使活到40歲，削尖木頭等近距離工作也不用他做，而且遠古時代需要近距離的工作並不多，所以遠視或老化對一般人的生活沒有造成嚴重影響。

盲人長者地位崇高

其他眼睛疾病例如青光眼、黃班病變及白內障，嚴重者會失明，不過都屬60、70歲年紀才會出現的疾病，古人一旦去到這個歲數，在部落中屬於「智者」、「長老」等級數，廣受眾人愛戴及信任，一個部落或村莊蒙養育一個盲人長者並不算太大負擔。

近視患者等同廢物

但近視反而是個嚴重問題，假如古人很年輕就有近視，那就等同患上「不治之症」，由於打獵在遠古時代是主要謀生方法，需要良好視力，直到今日，仍然以狩獵維生的人的視力仍比都市人好，因此早年罹患近視的古人等於廢物。

出現鏡片矯正近視

最早被記載患有近視的人是古羅馬皇帝尼祿，但他喜歡看角鬥士競技，於是用凹面祖母綠觀看比賽，另外，從古埃及出土文物中亦發現木乃伊身旁有數塊鏡片，當中不少鏡片是凹面，這相信用來矯正近視，但當時只有鏡片，沒有現代眼鏡的鏡架，這類鏡片相信是御用雕刻師或是患有近視的皇室才能使用。

在哥得蘭島的維京遺址中，也發現鏡片，稱為「維斯比鏡片」，很多專家都認為作為出色航海家，維京人早已發明望遠鏡，繼而發明鏡片，但亦有學者認為他們只是在拜占庭購買鏡片，沒有發明到鏡片。至於以天文及占卜聞名於世的巴比倫人，亦有文獻記載他們使用透鏡當作望遠鏡，能夠觀察到遙遠行星與恆星的運作。

讀書致近視加深

中國方面，古代人一直都有近視，但人數不多，直至唐宋時期，讀書人數字急增，近視患者人數亦隨之上升，北宋時期的司馬光就曾說過「素有眼疾，不能遠視」，歐陽修也是一個大近視，由於熱愛讀書，所以要求書僮念書給他聽，蘇轍更寫到「少年讀書目力耗，老怯燈光睡常早」，足見古人別無他法下認為最好方法就是睡覺，減少閱讀保護視力。

食藥做手術保視力

古人不時食藥保健，自然都會食藥恢復視力，唐代「藥王」孫思邈在《備急千金要方》中列出多達71種保健藥方，例如「神曲丸」可以鎮心安神明目，白居易亦服用過「決明丸」，不過他認為沒有太大功效，所以其詩作《眼病》中提到，由於他身患眼疾，所以求助於印度僧醫做手術，可見印度眼睛醫療技術十分先進，明代《本草綱目》記載讀書時放一盆菖蒲，以吸收燈油冒出來的黑煙，類似現時打工仔在辦公室放仙人掌一樣。

眼鏡前身讀書石

但古代中西方方法都無法解決近視問題，一直去到13世紀，眼鏡發明才能讓世人擺脫近視之苦，眼鏡的前身是讀書石，西元大約1000年，歐洲修道士會用半球型的晶體閱讀手稿，材料有可能是玻璃，將其拋光後可以放大字體，不過這比較像放大鏡。

眼鏡的前身是讀書石，呈半球型的晶體，歐洲修道士西元大約1000年會用作閱讀手稿，材料有可能是玻璃，將其拋光後可以放大字體，不過這比較像放大鏡。（YouTube頻道「cheap」影片截圖）

意大利生產世上首副眼鏡

誰是第一個發明眼鏡的人已經不可考，由於當時有不少新技術，都是某個工匠忽然發明出來，但世上第一副眼鏡是北意大利誕生，大約1290年，由僧侶或工匠製作而成，很有可能是「玻璃大本營」威尼斯或佛羅倫斯，這時的眼鏡主要協助人們閱讀，並非治療近視，在當時畫作中，已經見到人們帶眼鏡，不過頂多矯正遠視或老花。

眼鏡最初只具放大功能

宗教改革後，活字印刷普及，識字率上升，近視人士愈來愈多，眼鏡變得相當普遍，早期眼鏡不太方便，不但較重，而且容易破碎，甚至只是手持或固定在鼻樑上而已，隨住大航海時代來臨，西班牙和意大利的傳教士將眼鏡傳到中國，到了明末時期，眼鏡變得相當普及，明代畫家仇英的《南都繁會圖》中就已經看到一個戴眼鏡的男子，清朝雍正皇帝日理萬機，不但有近視，而且是眼鏡收集狂，收集了35副眼鏡，不過上述都是類似放大鏡的眼鏡，並非用來矯正近視。

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隨後歐洲誕生無數才華洋溢的科學家，例如牛頓，他們紛紛研究光學理論，終於明白凹凸透鏡原理，大約在1600年，近視眼鏡、複合顯微鏡及反射望遠鏡陸續被發明出來，美國科學家班傑明．富蘭克林（Benjamin Franklin）本身有近視及老花，他發明雙焦鏡片，隨住塑膠發明、光學技術進步，眼鏡愈來愈輕巧方便。

（本文已獲YouTube頻道「cheap」授權）