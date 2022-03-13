為病危爺爺買飯被打尖　台女衝回醫院好崩潰：唯一的家人走了

文明排隊，人人有責！有台灣女生於討論區發文表示，日前病危的爺爺想吃烤肉飯，她立即趕去買，排隊期間突然被一名女生插隊，點餐時還拖了一下時間。她買完後十分焦慮地趕回醫院，看到爺爺正被急救，她瞬間崩潰，最後爺爺剩下最後一口氣，努力睜開眼看着她，她緊握爺爺的手陪着走完最後一程。帖文引起熱議，不少網民批評插隊的女生，「超級沒水準，是有多餓必須插隊」、「希望這位插隊的小姐看到這篇後可以自我反省」。



有台灣女生於討論區發文表示，日前病危的爺爺想吃烤肉飯，她排隊購買期間突然被一名女生插隊，她買完後十分焦慮地趕回醫院，看到爺爺正被急救，她瞬間崩潰。（《再創世紀》劇照）

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該名女生於Dcard討論區以「插隊讓我差點看不到家人最後一面」為題發文表示，日前收到爺爺病危的通知，趕到醫院時幸好爺爺暫時沒事，精神看起來特別好，但想起醫生說過，可能只是迴光返照，因此忍着心痛想哭的感覺，陪着爺爺說笑。接近中午時，爺爺突然說很想吃烤肉飯，她猶豫了一下表示還不能吃這些食物，提出等出院再吃，爺爺立即表現很失落，「那個眼神我真的好心疼，他從來沒有要求過什麼」，所以她決定趕去買，並握着爺爺的手說「請等我一下，我馬上回來」。

她於烤肉飯店排隊排了很久，好不容易快輪到時，竟然有名女生走到排在前面的女生旁邊，很順理成章地插隊，點餐時還拖了一下時間，她很着急不想讓爺爺等太久，一拿到飯就飆車回醫院。到醫院時，她一路快步走到爺爺病房，映入眼簾的卻是爺爺正被急救，她瞬間崩潰，最後爺爺剩下最後一口氣，努力睜開眼看着她，她緊握爺爺的手陪着走完最後一程，悲傷道「唯一的家人走了，我該怎麼辦？」

不少網民留言批評插隊的女生，並安慰樓主不要難過，「沒品，插隊真的很沒家教，節哀順變」、「到底臉皮是不是跟樹皮一樣才會插隊，有夠沒教養」、「插隊真的很沒水準」。有網民指出被插隊時，樓主應勇敢上前理論，「希望妳多為自己着想一點，被插隊就勇敢一點，跟對方表明是妳先來的」、「插隊還是不可取，有一次縱容就會有第二次，遇到還是勇敢用氣場逼回去吧！」。

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