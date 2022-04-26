32歲南韓網紅始祖突猝逝！獨留妻子及年幼小孩 生前遺願搞喊網民
撰文：聯合新聞網
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南韓YouTuber團體「Cuckoo Crew」被視為當地的網紅始祖，近來卻傳出一名32歲成員逝世消息，家人也曝光他生前遺願。
近來傳出「Cuckoo Crew」中草創成員金鐘來（김종래音譯）逝世，該成員年僅32歲，讓許多粉絲感到不捨。據悉，他生前曾拜託家人在舉辦葬禮時，需在臉書粉絲團發文公告，而金鐘來逝世後獨留妻子與2年幼小孩，對於死因家屬隻字未提。消息傳出後，「Cuckoo Crew」頻道更湧入許多粉絲留言哀悼。
【圖輯】點圖放大看南韓元祖級網紅團體「Cuckoo Crew」成員金鐘來生前照片👇👇👇
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「Cuckoo Crew」是由幾位男生組成，大概從2007年開始在當地爆紅，頻道主要拍攝惡整、搞笑等影片，後來改轉製作搞笑短片，曾有影片達到800萬次瀏覽，目前約有80萬粉絲。
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