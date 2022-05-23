百萬美女網紅首露臉！公開遺照自爆胃癌末期　切胃切腸半癱剩30KG

【胃癌／薄荷醬小Q】在微博擁有約120萬粉絲的網紅「薄荷醬小Q」，去年4月底起突然消失不見，亦沒有再更新微博，不少粉絲都擔心其動向。相隔超過1年，「薄荷醬小Q」終於更新，詎料內容竟是宣布自己即將到來的死訊，原來她已罹患胃癌終末期，受疫情影響就醫阻礙重重，她公開了自己選好的「遺照」，感嘆「只恨自己命運坎坷，悲傷自己死不逢時」。粉絲們忽聞噩耗，紛紛留言表達不捨。



「薄荷醬小Q」首次公開自己的照片，並宣告自己即將到來的死訊。（微博）

「薄荷醬小Q」於2010年在微博開設帳戶，不時介紹醫療美容及保養產品，粉絲人數多達120萬。不過她自2021年4月21日發出有關抽獎的帖文後，便一直沒有更新動態，去向成謎。

直至昨日（5月22日）早上近7時，「薄荷醬小Q」終於更新微博，沒想到卻是宣告自己患了胃癌，且已到末期「不能治好」，或會隨時死亡，「害怕來不及與你們說再見，趁我還有一點點力氣打字，與你們正式說一聲告別。我一年以來沒有更新，因為我病了，得了不能治好的病，胃癌晚期，現在已經是終末期，隨時都可能離開」。

「薄荷醬小Q」表示，她患上的是最兇險的胃癌，發現之前沒有明顯不適，相信是家族遺傳及基因突變引起，「醫生也說不清楚，只是說這個病總是年輕的女性容易得」。她續說，經過全力治療，「切了胃，切了小腸，無數次的化療，靶向（鏢靶治療）」，都無法阻止癌細胞生長，目前情況愈來愈嚴重，「完全無法吃喝，半癱瘓在床，靠輸液維持體徵，168的身高體重只有60斤（約30公斤／66磅）多一點」。

「薄荷醬小Q」表示，目前情況愈來愈嚴重，「完全無法吃喝，半癱瘓在床，靠輸液維持體征，168的身高體重只有60斤（約30公斤／66磅）多一點」。（微博）

「薄荷醬小Q」又提到，自己住在北京朝陽區，雖然不是封控管控社區，卻因疫情而無法對外交通，就醫也阻礙重重，「不可能到其它地方求醫，臨床要測靶點在上海，已經被無限期推遲，我肯定是等不到了」，明言已沒有希望，「當然我也不想治了也無法治了，實在太痛苦，每一分每一秒都是煎熬」。

相隔一年，「薄荷醬小Q」終於再更新微博，卻是宣告自己即將死亡。（微博）

談到遺憾，「薄荷醬小Q」說遺憾生前不能和很多親人朋友見最後一面，「真的好希望能拍一些合照留下最後的紀念。因為封控、靜止、彈窗、居家隔離各種，北京的朋友都無法見面，更不用說外地的朋友」。

一直沒有出鏡過的她，更公開上載了多張去年手術前拍下的照片，「當時就大概知道會是我的遺照了」，期望粉絲們會喜歡她的樣子，「我也將永遠定格在35歲這一年」，感嘆「只恨自己命運坎坷，悲傷自己死不逢時」。

告別帖文發出一天已有近2萬人次分享及逾2.5萬則留言，並有近40萬人次表達心情。網民直言對消息感到震驚、不捨，「震驚了不知道說什麼，第一次見到小Q出鏡是在這個情況下，希望你可以不痛苦難受，當然更相信奇蹟發生」、「捨不得和你說再見，小Q謝謝你」、「謝謝小Q，真的捨不得告別啊」、「太突然了，太捨不得妳了」、「第一次看到你的照片，沒想到是以這樣的方式」、「多希望是假的消息」、「希望小Q堅強享受人生最後的美好時光」、「你的美麗、才華、善良、無私，給了我們太多太多難忘的回憶」。

胃癌7大症狀要注意！



在香港，胃癌是第四大癌症殺手。（資料圖片）

在香港，胃癌亦是常見癌症，是第四大癌症殺手，發病率隨年齡增長升高。根據醫管局智友站資料，胃癌初期症狀不明顯，不少患者只當成胃部不適而掉以輕心，延誤診治，因此過半患者到察覺患病接受治療時，通常已擴散到其他組織，病情已到達中晚期。

如果出現以下徵狀，或有可能患上胃癌，應盡早向家庭醫生求診。

1）持續消化不良、食慾不振

2）體重急速下降

3）小腹腫脹

4）進食後腹脹不適

5）嘔吐，甚至吐血

6）大便出血或大便呈黑色

7）貧血、疲倦、虛弱

