3寶媽被老公嫌「下面變鬆」崩潰　醫生神回1句獲激讚：男人檢討下

夫婦間如果「愛愛」不契合，的確要及早處理。台灣1名30歲的3孩媽媽表示，丈夫近日與她「愛愛」時覺得「愈來愈沒感覺」，甚至嫌棄她「下面變鬆了」，讓她十分煩惱，於是尋求醫生意見，結果醫生一句神回「妳就堅持是他雞雞小就對了」，讓網民笑爆激讚



有30歲台灣3孩母親表示，丈夫近來與她「愛愛」時覺得「愈來愈沒感覺」，甚至嫌棄她「下面變鬆了」，讓她十分煩惱。（示意圖／gettyimages）

台灣婦產科醫生蘇怡寧周日（7月17日）於Facebook分享1名3孩之母來函，指她與丈夫目前30歲， 而她3胎都是剖腹生產，惟最近丈夫覺得與她「愛愛」愈來愈沒感覺，甚至說她「下面變鬆了」，讓她很在意，因此上網爬問找到3個解答，包括「1是，我認為他睪固酮降低，導致雞雞無法像以前一樣堅挺」、「2是，他說生產不論何種方式（自然或開刀），就是會鬆弛」、「3是，他表示男人就算老了，雞雞也不會變小」，問醫生是否正確。

蘇醫生於是回答「妳就堅持是他雞雞小就對了」，人妻隨即開懷大笑「哈哈哈哈哈哈好的」。

蘇怡寧醫生與3孩之母對話內容。（fb圖片）

蘇醫生之後在帖文表示，必須承認生過小孩之後骨盆結構會比較鬆弛，「不管是自然產還是剖腹產都一樣」，嚴重程度視乎個人狀況，「說實話啦，生了小孩要嫌陰道鬆弛，如果你沒生小孩搞不好他又要嫌妳是一隻不會下蛋的母雞」。

蘇醫生又說，即使真的是變得比較鬆弛，「但如果你自己雞雞夠大也不會有影響啊！想辦法把自己雞雞搞大啊，加油一下好嗎？」，強調：「是男人就不要牽拖，只會嫌別人就為什麼不會自己檢討改善一下咧？」

夫婦間如果「愛愛」不契合，要及早處理。（gettyimages）

帖文惹來網民爆笑，直指「叫妳老公趕快去陰莖增大！」、「男人的GG 小不會有人笑…但怪東怪西就是不怪自己，就真的很有事了」、「我鬆？那你把雞雞變大啊！」、「車太小還怪車庫大」、「女生懷孕生產這麼辛苦，男生……」。

但也有網民估計丈夫嫌妻子「下面變鬆」只是想找外遇的藉口，「會不會是男人想要『外找』的藉口？」、「不愛了什麼都可以嫌棄，醒醒吧！」。