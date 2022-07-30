MIRROR演唱會｜出師不利？　網民鬧爆8大出事位：由賣票已經錯晒

【MIRROR / 紅館演唱會 / 意外 / 大國文化 / MakerVille】人氣男團MIRROR演唱會第四場發生嚴重意外，舞台上電視屏幕從高處墮下造成2名舞蹈員受傷送院，主辦單位宣布取消餘下場次演出及網上直播。今次本來是MIRROR首個紅館演唱會，全城期待，惟由公開發售，到總綵排及每一場的表演，都有不少「出事位」遭網民鬧爆，由盛事最終發生不幸意外。



今次本來是MIRROR首個紅館演唱會，全城期待，惟由公開發售，到總綵排及每一場的表演，都有不少「出事位」遭網民鬧爆。（資料圖片）

1.演唱會絕望座位表

MIRROR演唱會門票於正式開售前，流出「絕望座位表」，三分二座位都顯示為「全黑」，即屬於內部認購，或透過優先訂票、贊助商等途徑得到門票人士，而綠閘正面台位置更是全黑，完全沒有公開發售。有粉絲更嬲爆指，較前的公開發售座位有條粗壯電纜阻擋視線，直斥主辦單位只留下「豬頭骨」給網上搶飛的觀眾。

MIRROR演唱會「絕望座位表」，三分二座位都顯示為「全黑」，即屬於內部認購，或透過優先訂票、贊助商等途徑得到門票人士。（資料圖片）

2.開售時網絡大塞車

MIRROR原計劃只舉辦12場演唱會，提供約37700張門票發售，一票難求下「搶飛」是必然的事，但當日5月31日早上10時正式開售，不少人以多部手機、電腦等裝置同時登入，但都只顯示「重試中」、「重新截入」等畫面，紛紛埋怨被浪費了大半天時間。

3.捆綁式銷售當鏡粉「水魚」

早前香港電訊（HKT）舉辦門票抽獎活動，旗下電訊服務的現有指定個人客戶可參加抽獎，被抽中者在選購指定服務後，可得到兩張門票，名額共1,200名。有鏡粉為求一票，只能迫着選購服務，有人計算過最低消費至少過萬元。「我老婆嫁咗俾MIRROR導致婚姻決裂關注組」版主Tcr Ch就事件發長文呻訴對演唱會安排極度不滿，怒斥主辦單位是「大黃牛」，將鏡粉的愛綁架，當他們是自動櫃員機「撳錢」。

早前香港電訊（HKT）舉辦MIRROR演唱會門票抽獎活動，旗下電訊服務的現有指定個人客戶可參加抽獎，被抽中者在選購指定服務後，可得到兩張門票。（網上圖片）

4.綵排期間有舞蹈員受傷入院

演唱會舉行前夕，有舞蹈員在總綵排中受傷，有人更將責任推到舞蹈員身上，讓舞蹈員不滿情緒爆發，於IG限時動態以全黑畫面抗議，MIRROR成員江熚生（Anson Kong）更出post力撐，直指「第一次係意外，第二次係大意，第三次係疏忽」。

5.首場演唱會表演升降台機關等好「牙煙」

首場演唱會期間，從多段觀眾拍攝的片段顯示成員表演期間險生意外，包括Anson Kong在表演《虎道門》時在貨車型的升降台上跳舞，其間突然異常晃動，迫使他用手撐地重新站穩，幸未致意外。另外，在尾聲時一眾MIRROR成員登上天橋演唱時，橋身激烈晃動，讓觀眾為他們緊張擔心，直言「驚足全場」。網民亦批評「第一次見紅館台可以咁唔穩陣」，並紛紛要求主辦單位正視機關安全問題，更稱寧願成員們在平地安心唱歌，主辦單位終在第二場起取消天橋裝置表演環節，改為平地獻唱。

6.成員踩台時險象橫生

首場演唱會期間亦發生多次成員踏空險仆倒的情況，包括Anson Kong及姜濤等人沿舞台四邊的高台行走時，因地面有高低差而差錯腳，幸及時站穩未釀成意外。網民都批評舞台太窄令成員們每步都很驚險，「又要唱歌，又要向觀眾揮手，點樣仲可以望實個台會唔會跌親呀」，情況亦令觀眾看得擔憂。

7.Frankie演講環節失足跌下台

成員陳瑞輝（Frankie）在第二場演講環節分享自己的心路歷程，一邊講一邊在台上踱步，結果不自覺走近台邊並踏空跌落台，其下半身一度再跌入大舞台的機關，幸好機關的人即時托住他，Frankie才能起身爬回升降台。他其後在IG報平安，貼相稱只是擦傷手部，再次向大家道歉。事件發生後，網民更加不滿主辦單位的做法，及整個演唱會舞台設計有很多不足，亦不明白為何沒有工作人員提醒，亦有人發起聯署要求有關方面正視MIRROR演唱會舞台安全。

8.第4場演出時大型屏幕墮下

7月28日第4場表演，成員呂爵安（Edan）、盧瀚霆（Anson Lo）與多名舞蹈員跳唱《Elevator》一曲時期間，懸掛在半空的大型屏幕突然墮下，壓傷舞蹈員李啟言（阿Mo）及張梓峯，需送往醫院救治，其中阿Mo被診斷腦出血及頸椎爆裂癱瘓，要接受手術，張梓峯則於29日晚上出院。事故發生令全城震驚及不安，大量名人及網民都在社交平台以黑屏為傷者打氣，亦有人認為必須好好徹查事件，弄清楚責任誰屬。