恐怖！男子跳樓砸過路女同死　網民嘆可憐　男子毋須負刑責惹關注

內地四川發生恐怖砸死途人事件，1名55歲男子因感情問題跳樓輕生，卻砸死了剛巧路過的53歲女子。事件引起極大關注，不少網民感嘆被女途人十分無辜，「被砸死的太可憐了」，也有網民質疑自殺者砸死人是否毋須負刑責。檢察院指出，若犯罪嫌疑人死亡，的確可免除刑事處罰，但認為認為應以其遺產對無辜死者承擔民事賠償責任。



四川發生恐怖砸死途人事件，55歲男子因感情問題跳樓輕生，砸死了剛巧路過的53歲女子。（影片截圖）

事發上周五（8月12日），四川樂山市中區公安分局公布，當晚8時許55歲男子張某華因感情糾紛，從社區某棟頂樓墮樓，砸中53歲女路人周某平，經醫護人員現場確認，2人都當場死亡，事件正進一步調查。

事件引來微博熱議，不少網民感嘆被砸死的女途人十分無辜，「被砸死的太可憐了」、「飛來橫禍」、「別禍害別人」。

也有網民關注自殺者砸死人是否毋須負刑責。渭南市白水縣人民檢察院在微博指出，跳樓砸死人在法律上，確實涉嫌觸犯「間接故意殺人罪」、「傷害罪」或「過失致人死亡罪」，惟《刑法》規定，若犯罪嫌疑人、被告人死亡，可免除刑事處罰，因跳樓者都已死亡，就無法再承擔刑事責任。

不過檢察院提到，民事上人身侵權依然成立，認為應以其遺產對無辜死者承擔民事賠償責任。