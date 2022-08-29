藿香正氣水溝美式咖啡成爆紅打卡飲品　醫生勸勿跟風：或損害腸胃

炎炎夏日，喝杯冰涼飲品是絕佳的消暑方法，但選擇飲品時也要注意！內地有網民忽發奇想，竟將有解暑作用的中成藥「藿香正氣水」加進冰凍美式咖啡或冰水一同飲用，形容醒腦又消暑，更漸漸成為爆紅打卡飲品。有網紅就分享「藿香正氣冰美式」的真實口感，直言味道難以下嚥，大部分人製作後也只為拍照。有醫生則勸大眾勿盲目跟風，指該飲品有機會刺激腸胃，部分人甚至會出現過敏反應，不建議兩者疊加服用。



內地有網民將有解暑作用的中成藥「藿香正氣水」加進冰凍美式咖啡或冰水一同飲用，形容醒腦又消暑，更漸漸成為爆紅打卡飲品。（微博圖片）

內地各地持續高溫，有網民早前在微博上載照片，稱為了提神醒腦、清熱解暑，竟將中成藥「藿香正氣水」加進冰凍美式咖啡或冰水中一同飲用，製成「藿香正氣冰中式」飲品，更引發其他網民追捧，演變成「打卡」熱潮。從網上流傳相片可見，有網民在連鎖咖啡店購入冰凍美式咖啡，並在飲筒口倒插一支藿香正氣水，形容是「暑天自救飲品」、「今夏限定冰中式」，喝過後「人涼心也涼」。

浙江一間咖啡店亦在社交平台分享「藿香正氣口服液冰美式」的製作影片，引來顧客詢問及討論，更有人直接致電要求下單或去到店舖希望購買飲品打卡。不過店員其後澄清，相關飲品並無加進飲品選單中，指拍攝影片只為與網民互動，「是店員自己做着玩的，這波蹭熱點確實給門店帶來了一定流量」。

有網民在微博上載照片，稱為了提神醒腦、清熱解暑，竟將中成藥「藿香正氣水」加進冰凍美式咖啡或冰水中一同飲用，更引發其他網民追捧，演變成「打卡」熱潮。（微博圖片）

「藿香正氣冰中式」引來網民紛紛製作及拍照打卡，有網紅就分享真實口感，指因飲品中有藥物成份，入口的味道令人難以接受，「痛苦放大了30倍，明明一口就可以喝完的，現在要30口了」，直言相信大部分網民也只為拍照跟風，而非為了消暑飲用，「不管口感如何、喝不喝得下去，照片一定要拍得好看」。

為了增加點擊及收視，有人更將藿香正氣水換成萬金油（或稱風油精），加進冰水或咖啡中，並分享飲用後「心得」，「讓你從嗓子眼涼到心中」、「第一次知道風油精是可以喝的」、「萬物皆可混搭美式唄」。

對於突然爆紅的「中西合壁」飲品熱潮，藿香正氣口服液生產商指出，理論上藿香正氣水與美式咖啡一同飲用並不影響健康，但建議大眾飲用兩種飲品時相隔1小時。廠商亦指，服用藿香正氣水時忌煙酒及辛辣、生冷、油膩，也不宜在服藥期間同時服用滋補性中藥，若為了防暑解暑，成人一般每日最多服用兩支，長者及小孩用量則需減半。

而南京東南大學附屬中大醫院臨床營養科主任醫師金暉則指出，藿香正氣水及其他感冒沖劑均不應隨便服用，以代替日常生活中的飲品，「藥品應該要對應症狀，有哪個病就要對應哪個藥」。她不建議民眾自行服用藿香正氣水預防中暑，認為若需服用應要有醫生指導，同時劑量要在標準範圍內。

藿香正氣口服液生產商指出，理論上藿香正氣水與美式咖啡一同飲用並不影響健康，但建議大眾飲用兩種飲品時相隔1小時。（微博圖片）

南京醫科大學第二附屬醫院主管營養師梁婷婷亦指出，藿香正氣水及咖啡均會對腸胃造成剌激，同時飲用有機會導致胃腸發生短暫痙攣，出現嘔吐的症狀，而部分人更會對萬金油中的樟腦過敏，建議民眾以多喝開水、做好防曬的方式消暑。