守財話咁易！運用中國奇門之術測出怎樣防漏財　抽中這個財運頗強

留不住錢讓人心煩意亂，遭遇漏財煞氣的時候，該怎麼辦？



在2022年的此時，你有辦法擋住漏財煞氣嗎？就讓科技紫微網為你抽籤占卜一番，看看你該如何運用奇門之術擋煞，讓財運跟著顯旺。

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結果分析：

選擇1、飛鳥跌穴

動中生財，轉衰為勝



最近你的財運狀況是「飛鳥跌穴」，漏財煞氣不重，財運有轉衰為勝之機運。有利動中生財，積極談判，爭取更大利益。想要擋住最近之財煞，除了要節流以外，還需開源。即便宅在家也要主動與客戶聯繫、商談、簽約……若能在家中財位擺放玉貔貅，有利為求財開運，加速進財。

選擇2、天乙飛宮

破財消災，財不露白



近期你的財運狀況是「天乙飛宮」，負能量較強，漏財煞氣較重，易有破財之災。想要擋住最近的財煞，應控制消費慾，少逛購物網。此外，錢財宜藏不宜露，把重心放在身心健康上可遠離財煞，因此應多放鬆身心，鍛鍊身體，若在家中財位擺放一盞長明燈，更可有效提升財運，讓財路更寬廣、光明。

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選擇3、太白入熒

財運低迷，不利投資



近段時間你的財運狀況是「太白入熒」，財運能量磁場混亂，漏財煞氣重，易因迷失方向而損財。切不可盲目投資，求穩為宜；花錢更不能隨心所欲，省錢是近期你要做好的首要功課，如此才能擋住財煞。在家中財位擺放發財樹或幸福樹，可調和能量磁場，化解煞氣，有效招財、納福、保安康。

選擇4、青龍返首

運作得當，收入頗豐



最近你的財運遇「青龍返首」，財運能量磁場頗強，漏財煞氣稀薄，有利求財，易有收穫。不過也要注意，切不可盲目擴張信用，或進行借貸投資。宜研究理財之道，瞭解市場、深入思考分析，謹慎運作。在家中財位擺放金蟾或招財貓，可擋煞氣，調和財氣，讓你求財更為順利。

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疏通財運的方式除了擋住財煞，擺放開運物，以目前的時運來看，想要讓財源廣進，加強開運，還可在求財受阻或是心煩意亂之時， 念九字真言「臨兵鬥者皆陣列在前」，保持心平氣和，這樣擋煞更為有效。

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