遺愛人間｜18歲女考上大學車禍亡　生前立志當醫護　捐器官救6人

父母忍痛決定讓女兒的青春「別樣綻放」。今年8月，江蘇剛考上大學的18歲女生陸希雅騎電動車時意外撞到護欄，送院檢查後發現顱內出血，經搶救12天證實腦死亡。陸希雅在同學眼中開朗又有愛心，原本夢想是當醫生或護士幫助別人，父母最後決定捐出女兒器官遺愛人間，現時器官已順利移植到6名病人身上，讓他們重獲新生。陸爸爸接受內媒訪問時透露，聽到可器官捐贈時他萬般不捨，靜下來想覺得算是一種生命的延續，覺得女兒有得選擇的話，她會做同樣決定。



江蘇剛考上大學的18歲女生陸希雅遇上車禍，搶救12天後證實腦死亡，父母決定捐出她的器官救助6名病人。（微博圖片）

內媒報道，來自江蘇無錫陸希雅長相甜美，在同學眼中為人開朗又有愛心，讀高中的3年因為疫情肆虐，她決心考上醫學院，希望當上白衣天使或者醫生。不過，她順利考上大學後放暑假期間，一場車禍令她的青春定格在18歲。

希雅平日不需特別補課，高考發揮正常，原正等待入讀心儀大學。她的父親陸定華接受江蘇衛視訪問時表示，8月17日，女兒騎電動車到市內遊玩，晚上回家途中，在高架橋下方撞到護欄，很快送院救治，醫生一照發現她顱內出血，經歷連日搶救，至意外後第12天，院方判斷她腦死亡。

「我們基本沒有去動過她的東西」，陸定華在鏡頭前一面不捨，女兒腦死亡後，無錫紅十字會很快找上他，問關於女兒的器官捐贈問題，「我心裏面當時還難過，把我女兒器官捐給別人，心裏面不捨得」，原本不想答應。不過，他想起女兒的理想是當醫護救人，平日學心肺復蘇、捐血，「到最後，我為什麼不去把她的餘熱散開」。希望女兒過了身仍可幫到更多家庭，幫更多人重獲新生，「讓我女兒的生命以另一個方式延續下去」。他肯定女兒有機會選的話，她會作出同樣決定，「讓青春別樣綻放，讓愛意留人間」。

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母親陸傳巧聲淚俱下，稱自己靜下來想想，覺得女兒過了身還可以幫助到很多人，「我們家失去女兒很痛苦，人家小孩（可以）救一下就不樣」，最後還是答應了。

8月31日，無錫紅十字會讓希雅父母簽署器官捐贈同意書，翌日希雅捐出的器官幫到6名病人，現時已有2名病人接受腎臟移植後出院，另有2名年輕病人獲移植眼角膜，還有1名接受肺部移植及肝臟移植的病人慢慢康服中。

網民慨嘆希雅在最好的年華離開了，希望她早日安息，「謝謝小姐姐，一路走好.、「漂亮的女孩，謝謝你的愛」、「天使來過人間」，又認同他父母定決定，「她還活着，只是用了別的方式體驗6個別樣的人生」。

（綜合）