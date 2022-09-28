吹耳錫嘴拍屁股　港女疑遭健身教練性騷擾　網民籲報警：點可以忍

遇上性騷擾切勿啞忍！有港女於討論區發文求助，稱被健身男教練性騷擾，指教練會說色情話、摸和吹她耳朵、十指緊扣、拍打屁股，甚至她在被遮雙眼的情況下，感覺到嘴唇疑似被親吻。她不知應如何向家人和男友訴說經歷，並說對教練十分反感，但因簽了涉及不少錢的合約，感到很徬徨不知應如何處理。

不少網民建議樓主應先報警，有人指出「落案叫警察翻睇健身室入邊嘅閉路電視，到時拍到佢真係有性騷擾你，咁就唔係你向間公司申請退款，而係間公司都會主動退款畀你，跟住炒埋嗰條友。自己係受害者就應該攞返個主動權，點可以啞忍」。



有港女於討論區發文求助稱被健身男教練性騷擾，指出教練會說色情話、摸和吹她耳朵、十指緊扣、拍打屁股。（《我們的藍調時光》劇照）

該名港女於Dcard討論區以「我俾教練性騷擾」為題發文表示，因在疫情期間胖了很多，不想被男友嫌棄而決定健身減肥。她原本跟1名女教練上課，由於對方不久就辭職，所以轉為跟1名男教練，並已訓練一段時間。兩人平日上課也會聊天，她不會透露太多私人事，教練卻不斷問，形容情況是教練問1句，她回答1句，惟後來慚慚感到被性騷擾。

她指出，教練會對她說色情話，「類似女仔都應該練下呢個部位（大脾內側），唔單只可以瘦啲，仲可以同男朋友性事上好啲」。起初她以為對方只是說笑，因當時教練一句起兩句止，又沒做出越界動作，就算運動前幫她按摩的肌肉在敏感部位附近，教練都會問意見或事先通知，所以她沒有為意，但之後教練轉到另1間健身室任教並邀請她一同「轉會」，情況便完全不同。

她表示，當時與教練簽了1份牽涉不少錢的合約，「諗住為身體，狠心啲，簽完之後做分期」，並每周在新的健身室上1課，目前已上了約3課。她憶述，由第2課起「教練無啦啦按摩嗰陣會借啲意摸我耳、吹我耳仔，甚至係摸我隻手，甚至十指緊扣我，當然我冇扣翻轉頭」，每當她喝止稱「喂，你咪搞我啦，你做緊啲咩呢？點解要咁做呢？」，教練就會停止以上動作，似是「詐傻扮懵」，做運動時一切又回復正常。

樓主指出，當教練性騷擾她時，她立即說「喂，你咪搞我啦，你做緊啲咩呢？點解要咁做呢？」，教練就會停止以上動作，但「詐傻扮懵」。（《Beautiful Mind》劇照）

她續說，日前上課按摩肌肉時，她事先稱之前扯到耳環令耳朵流血，要求不要再碰耳朵，教練就沒有碰，「但係佢依然有借啲意嚟摸我手同十指緊扣我，仲要示意我扣翻佢，我就淨係：『嗯？』」。她不知教練是否有意，此時特別用力按她的穴位令她特別痛，「好似想我痛到扣返佢咁，甚至哄到塊面勁埋咁」。

之後兩人換了間沒人的房間做運動，房內有按摩床，由於她的肌肉太緊做不到運動需要的效果，所以教練說再幫她按摩。按到一半時，教練突然扯開她的口罩遮着她雙眼，她喝止稱「咪玩」，沒料到「佢隔咗一陣又用口罩遮住我對眼，仲要今次我feel到嘴唇有啲觸感，嚡嚡哋，但係軟嘅，我肯定唔係手指咁簡單」。她當下呆掉不知如何是好，沒想過這些事情會發生在自己身上，所以只懂「詐傻扮懵」。

她指出，教練其後問她會否嚇到以後不敢再來，認為「其實佢都知自己咩料」。她猶豫了一陣子後嚴正指出「你咁樣太近，我唔鍾意同人咁近」，沒料教練未有理會，隨後竟問她「有冇A（意指胸部大小）」，她假裝聽不到說「吓？」，教練則稱「冇嘢」，之後出房做運動時又變回正常。

樓主不知應如何向家人和男友訴說經歷，並說對教練十分反感，但因簽了合約及涉及不少錢，因此很徬徨不知應如何處理。（《心情好又暖》劇照）

她表示，很後悔當時沒立即反面，「仲要佢知道我有男朋友都仲咁做」，她預想發帖後會被網民指責「咁大個人都唔識保護自己」，她也承認這點，但她一直相信人性本善，而且因她屬女校出身，身邊一直都是女生，又認為自己並非美女，所以沒想過會經歷這種事，坦言現時已學到教訓。

她說，現時不知如何是好，不敢向男友訴說，因男友反對她花費大筆金錢上健身課，而且對方平日一遇到關於她的事就會變得很衝動。她明白男友只是「着緊」，但不想事情變得更複雜，同時不敢向家人訴說，指若家人知道她花費金錢健身，一定也會責罵。她難過道，「我𠵱家好反感，唔想再去gym room（健身室）」，但因簽了約，合約亦列明要跟該名男教練上課，就算想退款也已過冷靜期，「我又唔想搞大件事」，所以向網民求問意見。

網民紛紛指出樓主應勇敢面對事情及勿再去上課，「錢乃身外物，如果你再繼續去真係唔知佢會對你做啲咩，到時報警都冇用，你點算」、「咁係性騷擾，有冇得向公司投訴，同埋想知邊間」、「唔好再畀佢做你PT（Personal Trainer，私人教練）啦，遲啲姦埋你點算，同公司投訴佢，要求換人」、「你太軟弱啦，佢會得寸進尺，講定先，你下次會俾人摸胸摸下面，唔想就要行動，如果唔敢開口取消或自己面對就同朋友講咗先，起碼有人同你一齊面對」、「咩叫有冇A，佢問你cup（胸圍）數？」。