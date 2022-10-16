乳糖不耐症｜2類人種屬高危一族　一文睇清成因及日常飲食須知

不少人在飲用牛奶或奶製品後都會容易出現噁心、肚瀉等情況，原來隨時是有機會患有「乳糖不耐症」！乳糖不耐症是常見食物不耐症之一，患者體內未能製造足夠的乳糖酶去分解乳糖，導致乳糖停留在腸道產生氣體，最終導致腹脹及肚瀉症狀。Gofever高燒編輯整理了有關乳糖不耐症的成因、症狀及患者日常飲食的注意事項。



亞洲及非洲人較其他種族人士更易患有乳糖不耐症。（Upslash）

乳糖不耐症成因！亞洲人及早產兒為高危一族？

牛奶或奶製品中均含有乳糖，在正常情況下，我們體內會自動產生乳糖酶，以分解乳糖並運送到不同細胞內提供能量。而乳糖不耐症是指患者的體內未能製造足夠的乳糖酶分解乳糖，導致乳糖停留在腸道產生二氧化碳及氫氣等氣體，最終導致噁心、腹脹、放屁及肚瀉等症狀。

至於有甚麼人士有較高風險患有乳糖不耐症？一般來說亞洲及非洲人較其他種族人士更易患有乳糖不耐症。另外，由於早產嬰兒體內有較少乳糖酶，所以他們亦有較高風險患病。

了解3類乳糖不耐症有甚麼不同

乳糖不耐症一共可以細分成3大類，首先是「原發性乳糖不耐症」，大多足月嬰兒出生時都有足夠的乳糖酶消化母乳中的乳糖，所以甚少嬰兒會出現乳糖不耐症，但當他們長大時，體內的乳糖酶會逐漸減少，最終出現乳糖不耐症。

第二類是「繼發性乳糖不耐症」，患者患病成因或由病毒感染引起，導致腸壁發炎並減少乳糖酶製造，此類患者只要將體內病毒消滅，便可慢慢恢復乳糖酶水平，乳糖不耐症的症狀亦會漸漸消失。

最後一類是「先天性乳糖不耐症」，部分患者或因遺傳基因導致天生體內的乳糖酶能力較差；早產嬰兒出生時消化系統尚未完全發育，亦導致他們較易出現乳糖不耐症。

乳糖不耐症患者在日常飲食上有不少注意事項，除了節制食用含有乳糖的食物外，他們亦需要多攝取含鈣或維他命D的食物，以補充足夠的營養。（資料圖片）

乳糖不耐症症狀及治療方法

乳糖不耐症患者大多在進食或飲用含有乳糖食物後30分鐘至2小時內出現症狀，嚴重程度取決於乳糖攝取量及體內乳糖酶的有效性，常見症狀有噁心、腹脹、放屁及肚瀉等，嚴重甚或有胃痙攣情況。至於有關乳糖不耐症的治療方法，目前仍未有任何可以完全根治乳糖不耐症的方法，患者只能透過飲食控制，節制食用含有乳糖的食物，以預防病發。

乳糖不耐症日常飲食注意事項

有見及此，乳糖不耐症患者在日常飲食上有不少注意事項，除了節制食用含有乳糖的食物外，他們亦需要多攝取含鈣或維他命D的食物，以補充足夠的營養。根據衞生署網頁，豆腐、沙甸魚、菜心、芥蘭／小白菜、芝麻等食物含有豐富鈣質或維他命D，乳糖不耐症患者不妨多食，以補充足夠的營養。

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（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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