玻璃吸盤晾衫架危唔危險？　裝修佬教3個安全使用貼士｜生活百科

網絡科技發達，令網購平台變成香港人的主流購物之地，最近有女網民在網上群組share網購經驗，事主表示購得一款非常方便好用的家居小物，更指小物是從淘寶購入，只需88元人民幣，折合約103港幣。

原來這是一款吸盤晾衫架，從圖片中可見，該小物是一款鐵製晾衫架，一端為吸盤，可以吸附玻璃窗上，中間有8個掛孔，用作晾衫，淘寶平台更指可以承受10公斤重量。不少網民紛紛替事主擔心，表示擔心會拉爆玻璃，有一定危險度，到底這款吸盤晾衫架是方便還是危險呢？今次讓裝修佬教你3個安全使用小貼士啦！



這款吸盤晾衫架被指危險度高，但有專家指只要正確使用這則是安全的。（網上圖片）

裝修佬都好明白，近月經常下雨，想趁機晾衫也不容易，為了晾衫各出奇招於室內晾衫也無可厚非，而這款淘寶吸盤晾衫架被指危險度高，有專家也表示吸盤晾衫架是安全的，到底要怎樣做才可以保證安全呢？

3個安全晾衫重點



正確使用產品

要確保安全，首先要知道安全使用守則，正確地使用產品，從圖片可見，吸盤晾衫架結構有兩節，愈近的一方吊著的是愈重的衣物，而愈遠的一方則吊著較輕的衣物，例如襪子。故此要知道小物的真正用法，千萬不要前後調轉，否則就不單止是拉爆玻璃，連當中的金屬也會彎曲。

另外，有人擔心如果掛上較重的濕水棉被，會隨時拉爆玻璃，那只是代表使用者不太懂使用這個產品，所以使用之前必須看清楚使用說明。

判定玻璃強度

其次，你必須要判斷一下玻璃窗本身的強度，曾有不少專家指普遍梗窗玻璃都能夠抵禦很強的風球，即使是8號風球或10號風球也相安無事，其實一般玻璃窗是不會被一個小型吸盤晾衫架所威脅。過往新聞也提過，玻璃窗有時候會被太陽曬到爆裂，甚至是自爆等情況，這是玻璃本身的缺陷。

簡單來說，玻璃在本身燒製過程中，若有些雜質的話，又或者運送過程的時候碰到細微裂痕，甚至是燒製強化玻璃時，那些硫化鎳的殘餘物在裏面活化，就會導致玻璃本身有缺陷。如果玻璃本身有缺陷，即使不用晾衫架，也會因為溫差變數、撞擊等而容易造成爆裂，這樣就未必與晾衫架有關。

活動窗與梗窗的分別

最後，你要分清楚活動窗與梗窗的分別，梗窗是代表四面受力，一個非常穩固的結構；如果是活動窗，窗框或窗鉸只有一粒螺絲受力，那就不穩固了。而以一般強化玻璃窗來說，最穩固的一點就是中間位置，四邊角會較不穩固，因此建議將晾衫架安裝於較正中的位置。

如果大家都能夠跟隨合適的方法去使用晾衫架，基本上這個產品是不會有甚麼安全隱患，選購之後，謹記這3個重點，就不必過份擔心會否爆玻璃等安全問題。

（文章標題由《香港01》編輯所擬。文章純屬作者意見，不代表《香港01》立場。）

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