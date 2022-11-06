黑熊突襲公園搞破壞！30人出動上演大圍捕　最後得啖笑：人扮嘅

許多行為像人類的動物會被說是「人扮」。最近一段影片在網路上瘋傳，有民眾發現市區公園裡面竟然出現一隻大黑熊，警察和消防員立刻出動捕捉牠，最後黑熊成功被逮捕還被木棍戳好幾下，但仔細一看這隻大黑熊好像哪裡怪怪的，結果真的是由人類假扮的。



綜合日媒報導，日本福島縣會津若松市日前有民眾目擊到會津綜合運動公園內出現一頭黑熊，黑熊身手相當矯健，還俐落爬上樹作亂。現場警察和消防員以及民眾不使用狩獵槍，用麻醉槍成功制服黑熊，並將黑熊放在藍色塑膠防水布上準備測量體型跟尺寸。

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不過，影片中的黑熊似乎看起來有點奇怪，仔細一看發現竟然真的是由人扮的，目的是為了配合當地的捕捉黑熊演習訓練。福島縣會津若松市最近有不少民眾抱怨，表示被野生黑熊騷擾的狀況越來越頻繁，光是今年當地人目擊野生黑熊出沒的報案案例就有371宗，比去年多了82宗，甚至有人遭到黑熊攻擊不幸身亡。

為了解決當地不斷叢生的熊患問題，警察和消防員才會召集民眾及狩獵隊等30人的大陣仗，在市區公園進行黑熊捕捉演習，但扮演黑熊的工作人員實在太敬業、舉手投足都相當像野生黑熊，現場直擊影片曝光後也吸引不少網友熱議，網友留言表示「對不起我笑了，原來是真的人扮的」、「當我正在疑惑為什麼黑熊會穿Nike球鞋時才發現這是人扮的」、「這位工作人員真的要給他好好加薪了，根本忍者」。

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